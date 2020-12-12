Форвард черниговцев заключил пари с журналистом Игорем Бурбасом во время интервью каналу "Футбол".

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"Если я забиваю 10 мячей, а Десна выходит в Лигу Европы, то окрашиваюсь в белый. Затем сбриваю все наголо", – пообещал Будковский. Смена имиджа выглядит достаточно вероятной, поскольку сейчас Десна идет на третьей строчке УПЛ, а сам нападающий отметился 5 голами.

Добавим, что завтра черниговцы сыграют домашний матч 13 тура УПЛ против Мариуполя.

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