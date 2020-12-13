Десна перед завершальним матчем першого кола вже не могла опуститись нижче третьої позиції, однак у сіверян був шанс відірватись від четвертої Ворскли на три очки. Маріуполь же в разі звитяги міг піднятись у зону Ліги Європи. Поєдинок на прохання сіверян перенесли у Київ – можливо, через погодні умови, хоча у клубу є проблеми і з керівництвом стадіону в Чернігові.

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Гра стартувала на зустрічних курсах. Більш агресивно виглядала Десна, яка провела кілька конкретних атак з вриванням у штрафний, однак у перші 20 хвилин нічого небезпечнішого за удар Хльобаса вище воріт телеглядачі не побачили. Реальна гольова нагода сталася на 22-й, коли Стасюк наважився на постріл з дистанції – стійка врятувала чернігівців. Сіверяни відповіли влучанням у руку Чоботенка в карному майданчику (без пенальті) та ударом Хльобаса на 30-й хвилині – Гальчук парирував перед собою, але нікого не добиванні не опинилось.

В останній третині першого тайму ініціатива остаточно перейшла до Десни. Особливо виділявся Мудрик, який після хорошої роботи на дриблінгу пробивав по воротах на 34-й та 41-й хвилинах – один удар пройшов у руки Гальчуку, а інший відправився на трибуни. На 43-й увімкнувся Гуцуляк, який пробив головою, але вийшло занадто слабко. Зрештою, на перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Другий тайм Олександр Рябоконь розпочав з подвійної заміни, випустивши Картушова та Будківського замість Дегтярьова та Мудрика. Відправка останнього на лавку здивувала, але на свіжі футболісти швидко зняли усі питання щодо рішення головного тренера. На 50-й хвилині Будківський класною передачею вивів Хльобаса віч-на-віч, але його фінальний удар парирував Гальчук – після цього атака продовжилась заблокованим пострілом Будківського з правого краю та відскоком на дальню стійку. Картушов звідти розстріляв ворота – 1:0!

Маріуполь на 53-й відповів проривом свіжого Кулакова з пасом під удар Очеретьку з лінії штрафного – м'яч рикошетом від оборонця пішов у протихід Пасту, але прокотився поруч зі стійкою. Десна натяк зрозуміла: вже на 54-й хвилині Хльобас виривався віч-на-віч з Гальчуком (невдало), а на 56-й Гуцуляк протягнув м'яч через половину поля й викотив пас на лівий край карного майданчика – Хльобас звідти розстріляв ближній кут. 2:0!

Вочевидь, це сильно ударило по моральному стану гравців Маріуполя. Після другого пропущеного голу вони так і не прийшли до тями, не створивши жодного моменту – але і Десна особливо не старалась. У чернігівців було кілька атак з перспективними кросами, але нічого цікавішого за постріл Будківського з гострого кута витиснути не вдалося. З 80-х же хвилин стало зрозуміло, що команди відверто дограють. Зрештою, фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу сіверян.

Таким чином, Десна набрала 23 очки й відправилась зимувати на третій позиції в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи в активі 16 залікових балів, залишається дев'ятим.

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