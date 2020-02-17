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Десна разгромила соперника в заключительном матче сборов – черниговцы сверхуспешно провели второй этап подготовки

22:25 26 Читати українською
Десна разгромила соперника в заключительном матче сборов – черниговцы сверхуспешно провели второй этап подготовки
Александр Рябоконь / Сайт Десны

Десна подытожила зимние сборы эффектной победой над Витебском.

Товарищеский матч

Десна – Витебск – 4:0

Голы: Мостовой, 27 Тотовицкий, 31 Фаворов, 72, 90

Команда Александра Рябоконя шокировала соперника двойным ударом в середине второго тайма. Сначала Мостовой воспользовался свободным пространством на углу штрафной, позже зимний новичок Десны Тотовицкий головой замкнул подачу партнера.

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Доминирование украинской команды продолжилось после перерыва. Черниговцы создали немало моментов, но забитые мячи были ближе к финальному свистку. Героем обоих эпизодов стал Денис Фаворов, оформивший дубль.

Десна показала идеальный результат на втором этапе сборов – четыре победы в четырех спаррингах. Подопечные Рябоконя готовы к возобновлению УПЛ, в которой они занимают четвертую строчку.

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