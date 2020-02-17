Десна розтрощила суперника у завершальному матчі зборів – чернігівці надуспішно провели другий етап підготовки

Десна підсумувала зимові збори ефектною перемогою над Вітебськом.

Товариський матч

Десна – Вітебськ – 4:0

Голи: Мостовий, 27, Тотовицький, 31, Фаворов, 72, 90

Команда Олександра Рябоконя шокувала суперника подвійним ударом в середині другого тайму. Спочатку Мостовий скористався вільним простором на куті штрафного майданчика, пізніше зимовий новачок Десни Тотовицький головою замкнув подачу партнера.

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Домінування української команди продовжилось після перерви. Чернігівці створили чимало моментів, але забиті м'ячі були ближче до фінального свистка. Героєм обох епізодів став Денис Фаворов, який оформив дубль.

Десна показала ідеальний результат на другому етапі зборів – чотири перемоги в чотирьох спарингах. Підопічні Рябоконя готові до відновлення УПЛ, в якій вони посідають четверту сходинку.

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