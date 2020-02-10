Будковский: Десна в Лиге чемпионов – звучит сенсационно, но почему бы не побороться за второе место

Форвард черниговской Десны Филипп Будковский рассказал о подготовке на сборах ко второй части сезона.

"Я уже освоился в новой команде. Мы хорошо поработали на первом сборе – заложили физический фундамент, уделили много времени тактическим занятиям. Мы работали под нагрузками, поэтому где-то, возможно, не хватало сил, хладнокровия, соответственно, от этого страдала и реализация. Думаю на втором сборе, больше игровом, нам удастся все старания свести к общему знаменателю.

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У нас в УПЛ три из четырех матчей с командами из первой шестерки (Шахтер, Мариуполь, Зоря). Открываем весну матчем против чемпиона. Вот здесь как раз очень пригодиться, работа, проведенная на сборах.

Наверное, Десна – в Лиге чемпионов, звучит сенсационно, но если второе место недалеко, то почему бы за него не попробовать побороться? Десна в каждом матче будет играть на максимальный результат. А что из этого получится, посмотрим на финише соревнований. Сейчас в этой группе очень плотно, после каждого тура ситуация может меняться", – сказал Будковский в комментарии изданию Sport.ua.

Напомним, Будковский присоединился к Десне в зимнее трансферное окно. До зимнего перерыва в УПЛ Будковский защищал цвета Зари. В команде Виктора Скрипника нападающий не имел стабильной игровой практики – он сыграл 10 матчей в чемпионате Украины и забил 1 гол.

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