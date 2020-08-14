Десна продлила контракты с двумя лидерами команды

Десна пытается удержать состав, который в прошлом сезоне добыл путевку в Лигу Европы.

Черниговский клуб на своем официальном сайте объявил о продлении контрактов Евгения Паста и Андрея Гитченко.

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Новое соглашение голкипера рассчитано на два года, а защитника – на один. Оба игрока выполняли ключевую роль в сезоне 2019/20. Паст сыграл 31 матч во всех турнирах, пропустил 32 мяча и 11 раз сохранял свои ворота "сухими". В активе Гитченко три гола в 32 поединках.

Напомним, Десна завершила чемпионат Украины на 4 строчке и впервые в своей истории пробилась в еврокубки.

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