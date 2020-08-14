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Десна продовжила контракти з двома лідерами команди

14:15 - Читать на русском
Десна продовжила контракти з двома лідерами команди
Євген Паст / Сайт Десни

Десна намагається втримати склад, який у минулому сезону здобув путівку до Ліги Європи.

Чернігівський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контрактів Євгена Паста та Андрія Гітченка.

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Нова угода голкіпера розрахована на два роки, а захисника – на один. Обидва гравці виконували ключову роль у сезоні 2019/20. Паст відіграв 31 матч у всіх турнірах, пропустив 32 м'ячі і 11 разів зберігав свої ворота "сухими". У активі Гітченка три голи у 32 поєдинках.

Нагадаємо, Десна завершила чемпіонат України на 4 сходинці і вперше у своїй історії пробилася до єврокубків.

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Теги
Євген Євген Паст Десна Десна Андрій Андрій Гітченко
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