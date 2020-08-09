Фаворов объяснил переход в Зарю – хавбек был готов остаться в Десне

"Десна отказалась продолжать со мной контракт, поэтому я перешел в другой клуб. Еще за полгода до окончания контракта в Десне я сам выходил на руководство клуба, чтобы обсудить его продолжение, поговорить. В итоге мне потом сделали такое предложение, чтобы я сам отказался. Поэтому Десну я покинул не по своей воле. Ребята, команда и тренер знали эту ситуацию.

Заря официально объявила о подписании Фаворова

Я до последнего не вел переговоры с другими командами, потому что хотел поговорить в Десне. Не всё могу рассказать, потому что некоторые вещи должны оставаться в команде. Догадываюсь, почему так поступили, но с их стороны это неправильно. Думал, мы начнем переговоры и продолжим общение по новому контракту, но меня проигнорировали.

Когда уже стало все ясно с Десной, мне и предложили перейти в Зарю. Долго не думал и сразу согласился. Все-таки эту команду я знаю, мы соревновались с ней в чемпионате. Сейчас пока я только приехал в Запорожье, подписал контракт и в ближайшее время познакомлюсь с новыми партнерами и главным тренером Виктором Скрипником", – поделился Фаворов в комментарии meta-ratings.

Добавим, что Заря подписала уже пятого новичка в это межсезонье после Янакова, Гречкина, Назарины и Жунинью.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати