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Десна поддержала Олимпик и передала эстафету Заре – трогательное видео

16:30 122 Читати українською
Десна поддержала Олимпик и передала эстафету Заре – трогательное видео
Олимпик – Динамо / Фото ФК Олимпик

Олимпик может оказаться за бортом УПЛ сезона 2019/20 – черниговская Десна вступилась за дончан.

Игроки Десны сняли видеоролик, на котором выражают свою поддержку донецкому клубу.

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Футболисты черниговского клуба считают несправедливым факт, что Олимпик может остаться без аттестата на следующий сезон Премьер-лиги.

Десна передала эстафету Заре, и призвала луганчан также публично поддержать "олимпийцев".

Напомним, Олимпик рискует пропустить следующий сезон из-за участия молодежной команды дончан в договорных матчах. По итогам прошлого сезона Олимпик занял 9-ю строчку в турнирной таблице УПЛ.

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