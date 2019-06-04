Десна підтримала Олімпік та передала естафету Зорі – зворушливе відео

Олімпік може опинитись за бортом УПЛ сезону 2019/20 – чернігівська Десна заступилась за донеччан.

Гравці Десни зняли відеоролик, на якому висловлюють свою підтримку донецькому клубу.

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Футболісти чернігівського клубу вважають несправедливим факт, що Олімпік може залишитись без атестату на наступний сезон Прем'єр-ліги.

Десна передала естафету Зорі, та закликала луганців також публічно підтримати "олімпійців".

Нагадаємо, Олімпік ризикує пропустити наступний сезон через участь молодіжної команди донеччан у договірних матчах. За підсумками минулого сезону Олімпік посів 9-ту сходинку у турнірній таблиці УПЛ.

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