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Арсенал-Киев останется в Премьер-лиге, если Олимпик не получит аттестат, – СМИ

20:00 64 Читати українською
Арсенал-Киев останется в Премьер-лиге, если Олимпик не получит аттестат, – СМИ
Владислав Гельзин / Фото ФК Олимпик

Киевский Арсенал может сохранить место в элитном дивизионе несмотря на последнюю позицию в этом сезоне.

О возможности такого неожиданного развития событий информирует FootballHub.

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Олимпик рискует остаться без аттестата на следующий сезон из-за участия молодежной команды дончан в договорных матчах. Таким образом, место "олимпийцев" может получить киевский Арсенал, который занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Источник намекает, что столичный клуб знал о вероятности сохранения прописки таким способом.

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Напомним, Олимпик закончил сезон на 9-м месте и смог сохранить элитный статус по спортивному принципу.

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