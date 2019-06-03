Арсенал-Киев останется в Премьер-лиге, если Олимпик не получит аттестат, – СМИ

Киевский Арсенал может сохранить место в элитном дивизионе несмотря на последнюю позицию в этом сезоне.

О возможности такого неожиданного развития событий информирует FootballHub.

Вацко: Не только Олимпик не получил аттестат на участие в следующем сезоне УПЛ

Олимпик рискует остаться без аттестата на следующий сезон из-за участия молодежной команды дончан в договорных матчах. Таким образом, место "олимпийцев" может получить киевский Арсенал, который занял последнюю строчку турнирной таблицы УПЛ. Источник намекает, что столичный клуб знал о вероятности сохранения прописки таким способом.

Гельзин – о неполучении аттестата УПЛ: Уже 8 клубов поддержали Олимпик

Напомним, Олимпик закончил сезон на 9-м месте и смог сохранить элитный статус по спортивному принципу.