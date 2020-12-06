Матч между Десной и Ворсклой в Чернигове вполне можно назвать центральным в 12-м туре УПЛ, ведь это была битва за третье место. Полтавчане удерживали его с преимуществом в два зачётных балла и остались бы там даже в случае ничьей, а вот северянам терять очки было нежелательно – Колос в таком случае мог отобрать четвёртую позицию уже через несколько часов.

Кубок Украины, 1/8 финала: Ворскла и Мариуполь вылетели, Александрия переиграла Минай, разгромы от СК Днепр-1 и Колоса

Поле стадиона имени Юрия Гагарина явно подмерзло, а по его краям был лёд, на котором постоянно скользили футболисты обеих команд. Вряд ли эти факторы имели важное значение, но характер игры не радовал – команды создавали очень мало моментов, но много боролись друг с другом. До 30-х минут претенденты на бронзу создали всего один шанс открыть счёт – это Мудрик получил проникающий пас в штрафную от Будковского и пробил низом. Ризнык парировал. У хозяев было ещё несколько ударов, однако их качество оказалось невысоким.

Интереснее стало в заключительной части первого тайма. Так, на 33-й минуте Ворскла могла выйти вперёд усилиями Челядина, которому удался хороший удар с линии штрафной в правый угол – Паст парировал. Через минуту Будковский попытался перебросить Ризныка с фланга, однако Дмитрий не дал этого сделать; на 35-й же Филипп замкнул прострел Мостового на ближней штанге – на этот раз за ворсклян сыграл офсайд. Гости ответили рядом атак без завершения, но постепенно игра снова свалмлась к позиционной борьбе. На перерыв команды ушли без голов.

Второй тайм Ворскла начала активно. Уже на 47-й минуте Пуцлину удался неплохой выстрел с лёту над перекладиной, а на 53-й Челядин пробил со штрафного в руки Пасту. К сожалению, хороший старт не получил продолжения, а Десна вообще не просыпалась. Как следствие, к завершающей части матча интересных эпизодов у обоих ворот и не возникало. На поле были только фолы и мат. Даже замены начались с 70-х минут.

В последние 15 минут основного времени команды боялись идти вперёд большими силами, но нервозность от статуса поединка таки сказывалось на игре. Так, на 78-й минуте Гитченко пробивал головой над воротами после свечки в штрафной, а полтавчане на 79-й ответили вбеганием Якубу на левый край с очень неудачным ударом мимо ближнего угла.

На 83-й Будковский головой замкнул подачу с углового – мяч отправился точно в руки Паста, а ещё через минуту атака ворсклян через долгий пас завершилась отменённым голом Степанюка. Руслан подыграл себе рукой – возможно, за это бы ничего и не было бы, если бы тот не начал что-то доказывать Екатерине Монзуль. Арбитрка в ответ показала форварду Ворсклы вторую желтую.

Нервов на поле прибавилось. На 87-й минуте ударом из центра штрафной за них мог наказать Гитченко, но мяч прошёл над перекладиной. Также у ворот гостей произошло несколько пожаров, но Ворскла мужественно держалась до 90+5-й минуты. Казалось, что полтавчане удержат очко, но на последних секундах черниговцы заработали стандарт с правого фланга – Дегтярёв замкнул его ударом головой, Ризнык вытащил мяч с линии ворот, но на добивании оказался Тамм. 1:0! Это была победа.

Таким образом, Десна набрала 20 очков и поднялась на третью позицию в турнирной таблице. Ворскла, имея два зачётных балла, теперь идет четвертой.

Мариуполь – Динамо: Киев ждет Реброва с тревогой – удалений мало, лучший бомбардир УПЛ, намеки Луческу 4 игрокам