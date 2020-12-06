Матч між Десною і Ворсклою у Чернігові цілком можна назвати центральним у 12-му турі УПЛ, адже це була битва за третє місце. Полтавці трималися на ньому з перевагою в два залікових бали й залишились би там навіть в разі нічиєї, а от сіверянам втрачати очки було небажано – Колос в такому випадку міг відібрати четверту позицію вже за кілька годин.

Поле стадіону імені Юрія Гагаріна явно підмерзло, а по його краям був лід, на якому постійно ковзали футболісти обох команд. Навряд чи ці фактори мали важливе значення, але характер гри не тішив – команди створювали дуже мало моментів, однак багато боролися один з одним. До 30-х хвилин претенденти на бронзу створили всього один шанс відкрити рахунок – це Мудрик отримав проникний пас у карний майданчик від Будківського й пробив низом. Різник парирував. У господарів було ще кілька ударів, але їхня якість виявилась невисокою.

Цікавіше стало в завершальній частині першого тайму. Так, на 33-й хвилині Ворскла могла вийти вперед зусиллями Челядіна, якому вдався хороший удар з лінії штрафного у правий кут – Паст парирував. За хвилину Будківський спробував перекинути Різника з флангу, однак Дмитро не дав цього зробити; на 35-й же Пилип замкнув простріл Мостового на ближній стійці – цього разу за ворсклян зіграв офсайд. Гості відповіли низкою атак без завершення, але поступово гра знову звалилася до позиційної боротьби. На перерву команди пішли без голів.

Другий тайм Ворскла почала активніше. Вже на 47-й хвилині Пуцліну вдався непоганий постріл з лету над поперечкою, а на 53-й Челядін пробив зі штрафного в руки Пасту. На жаль, хороший старт не отримав продовження, а Десна взагалі не прокидалася. Як наслідок, до 79-ї хвилини цікавих епізодів біля обох воріт і не виникало. На полі були лише фоли й матюки. Навіть заміни почалися з 70-х хвилин.

В останні 15 хвилин основного часу команди не бажали йти уперед великими силами, але нервозність через статус поєдинку таки позначилась на грі. Так, на 78-й хвилині Гітченко пробивав головою над воротами після свічки у штрафному, а полтавці на 79-й відповіли вриванням Якубу на лівий край з дуже невдалим ударом повз ближній кут. На 83-й Будківський головою замкнув подачу з кутового – м'яч відправився точно до рук Паста, а ще за хвилину контратака ворсклян завершилась скасованим голом Степанюка. Руслан підіграв собі рукою – можливо, за це б нічого і не було, якби нападник не почав щось доводити Катерині Монзуль. Арбітрка у відповідь показала другу жовту, залишивши Ворсклу у меншості.

Нервів на полі додалося. На 87-й хвилині ударом з центру штрафного за них міг покарати Гітченко, але м'яч пройшов над поперечкою. Також біля воріт гостей відбулося кілька пожеж, але Ворскла мужньо трималася до 90+5-ї хвилини. Здавалося, що полтавці втримають очко, але на останніх секундах чернігівці заробили стандарт з правого флангу – Дегтярьов замкнув його ударом головою, Різник витягнув м'яч із самої лінії воріт, але на добиванні опинився Тамм. 1:0! Це була перемога.

Таким чином, Десна набрала 20 очок і піднялася на третю позицію в турнірній таблиці. Ворскла, маючи на один заліковий бал менше, тепер йде четвертою.