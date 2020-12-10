Десна и Мариуполь проведут матч 13-го тура УПЛ, но не на том стадионе, на котором планировалось изначально.

Клубы согласились перенести матч из Чернигова в Киев на НСК Олимпийский, сообщает meta-ratings.

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Причиной такого решения стали сложные погодные условия в Чернигове. Ранее сообщалось, якобы новое руководство стадиона имени Ю. Гагарина может запретить Десне проводить матчи на родном стадионе в стоимости аренды.

К слову, матч запланирован на 13 декабря, начало в 17:00. Десна с 20 пунктами занимает третье место, Мариуполь девятый с 16 очками.

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