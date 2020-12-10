Шахтер этой осенью подарил весь спектр эмоций – победы над Реалом шли рядом с разгромами от Боруссии. Все решалось в последнем туре на поле мотивированного Интера. Чемпион Украины мог попасть в плей-офф Лиги чемпионов, опуститься в Лигу Европы и вылететь из еврокубков вообще. Итальянцы также имели все шансы на выход из группы, но они вынуждены были играть исключительно на победу.

Кристиан Эриксен настолько не подходит футболу Интера, что Антонио Конте в ключевом поединке решил рискнуть Николо Бареллой, у которого были проблемы со здоровьем. Луиш Каштру удивил стартовой схемой: 5-3-2 со Степаненко в центре обороны, трио Майкон-Коваленко-Марлос в полузащите и Тете с Тайсоном в атаке.

В дебюте встречи пошла равная игра с территориальным преимуществом хозяев. Интер мог забить быстрый гол, создав супершанс после прострела с правого фланга – Лаутаро выиграл позицию у Бондаря и мощно пробил в перекладину. Шахтер организовано оборонялся, поэтому "нерадзурри" подбирались к воротам забросами на Лукаку, который далее искал передачей Лаутаро.

Интер атаковал, но остроты не было. Только на стандартах возникали предпосылки для пожара во владениях Трубина. Не имея вариантов пробиться в штрафную низом, хозяева стали чаще навешивать, а также безрезультатно стрелять издалека.

Лукаку видел неэффективность партнеров, поэтому брал на себя инициативу и работал по всему фронту атаки. Бельгиец подачей справа создал Лаутаро хорошую возможность, однако тот пробил в руки голкиперу. А еще Ромелу заставил Витао заработать желтую карточку. Бразильский защитник не доиграл даже первый тайм – к предупреждению добавилось повреждение. На поле вышел Хочолава.

Шахтер хорошо защищался и выжидал удобные ситуации для контратак. Разгонял их до перерыва исключительно Тайсон. Он в фирменном стиле протягивал мяч на скорости несколько десятков метров, однако отдать потом пас на обострение не мог. Первый удар "горняков" – выстрел по воробьям от Коваленко. Еще была плохая попытка Тайсона со штрафного и несильный удар Додо, с которым справился Ханданович.

Во втором тайме ничего не поменялось. Интер наседал на ворота Шахтера, но прорваться сквозь редуты дончан было трудно – не хватало нестандартных решений. Как и раньше, спасали миланцев подачи с флангов и на стандартах. Лаутаро раз за разом не попадал в створ, а Трубин выиграл две дуэли у Лукаку. И если с первым ударом Ромелу проблем не возникло, то после второго мяч летел точно под перекладину – молодой голкипер вытащил.

Интер давил все сильнее и одновременно больше терял концентрацию в обороне. У Шахтера появились варианты для контрвыпадов. Один из таких завершился очень остро. Гости вчетвером вылетели на чужие ворота и имели реальные шансы открыть счет, однако с ударом Тете справился Ханданович, а добивание Майкона было неточным.

Шахтер отвел игру от своих ворот и попытался построить пару перспективных атак. Получалось неплохо, но без реальных шансов забить. У хозяев на каком-то этапе атаки совсем испортились. Замены Антонио Конте оживили ситуацию – по две возможности имели Санчес и Эриксен. Однако Трубин отстоял свои ворота во время финального штурма! 0:0 – ничья.

Шахтер набрал 8 очков, но не удержался на втором месте. Реал в параллельном матче переиграл Боруссию и вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Гладбах, имея столько же баллов, как у "горняков", попал в 1/8 финала благодаря победам в очных поединках. Шахтер – в Лиге Европы, а Интер остался без евровесны.

Реал уверенно переиграл Боруссию М благодаря дублю Бензема – Мадрид и Гладбах прорвались в 1/8 финала Лиги чемпионов