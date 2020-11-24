В Чернигове 24 ноября около 10:00 утра около 30 человек пришли в кабинет и.о. директора стадиона имени Гагарина Александра Овчаренко, вывели его на улицу, бросили мужчину в мусорный бак и разбили ему голову, сообщает Суспільне Спорт.

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Отмечается, что люди пришли с символикой Десны, в адрес Александра Овчаренко выкрикивали нецензурные лозунги – "У*бывай отсюда", и тому подобное. Мужчин организовано привезли и вывезли со стадиона на машинах.

Напомним, Александра Овчаренко назначили и.о. директора стадиона имени Гагарина 18 ноября. В тот же день представители ультрас Десны разместили в соцсетях сообщения о том, что с приходом нового руководителя Десне могут запретить проводить на стадионе домашние матчи. Сам Александр Овчаренко эти обвинения отверг.

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