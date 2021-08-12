На початку серпня Хачеріді почав займатися з командою Олександра Рябоконя, але поки про повноцінну співпрацю не йдеться. Про це розповів спортивний директор Десни Вадим Мельник в коментарі для Meta-ratings.

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"Євген приїхав до нас, тому що добре знайомий з Олександром Рябоконем. Хачеріді поки що тренується, набирає форму. Він сам відчуває, що поки що не набрав необхідні кондиції.

Не знаю, чи залишиться він у Десні. Подивимося. Все буде залежати від його стану, чи влаштують його наші умови, а також від інших факторів. Подивимося", – сказав Мельник.

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