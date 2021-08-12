Похоже, поединок 5-го тура отечественной Премьер-лиги состоится не на НСК Олимпийский, а на другой столичной арене.

Матч Динамо – Десна состоится на стадионе Динамо имени Лобановского, сообщает Telegram-канал Шах и Шах.

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Поединок 5-го тура состоится 22 августа. Начало встречи непривычно позднее – 21:30. Смена времени и места проведения матча (ранее планировалось использовать НСК Олимпийский), скорее всего, связано с репетицией праздничного парада ко Дню Независимости в центре столицы.

К слову, после трех сыгранных туров Премьер-лиги только Динамо и Десна идут без потерь и делят первое-второе места в турнирной таблице.

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