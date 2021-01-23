Черниговский клуб в ближайшее время может пополниться перспективным легионером.

Десна ведет переговоры с 21-летним защитником румынской Астры Константином Димой.

Огиря официально продлил контракт с Десной

Футболист уже вылетел в расположение клуба, чтобы окончательно обсудить условия контракта и подписать соглашение, сообщает издание GSP.

Напомним, ранее главный тренер Десны Александр Рябоконь признался, что на днях в команде ожидается потенциальный легионер – левоногий центральный защитник, который также может сыграть на фланге.

Дима начал профессиональную карьеру в бухарестском Динамо, после чего выступал за румынские клубы Спортул, Шепши и Виторул. В января 2019 года перешел в Астру, за которую в текущем сезоне провел 10 игр во всех турнирах. Имеет опыт выступлений за различные юношеские и молодежную сборную Румынии. Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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