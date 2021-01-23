Десна веде переговори з 21-річним захисником румунської Астри Костянтином Дімою.

Огіря офіційно продовжив контракт з Десною

Футболіст вже вилетів у розташування клубу, щоб остаточно обговорити умови контракту і підписати угоду, повідомляє видання GSP.

Нагадаємо, раніше головний тренер Десни Олександр Рябоконь зізнався, що днями в команді очікується потенційний легіонер – лівоногий центральний захисник, який також може зіграти на фланзі.

Діма розпочав професіональну кар'єру у бухарестському Динамо, після чого виступав за румунські клуби Спортул, Шепші та Віторул. У січні 2019 року перейшов в Астру, за яку у поточному сезоні провів 10 ігор у всіх турнірах. Має досвід виступів за різні юнацькі та молодіжну збірну Румунії. Transfermarkt оцінює гравця у 700 тисяч євро.

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