Полузащитник Десны Владислав Огиря продлил соглашение с клубом, сообщает официальная страница черниговского клуба в социальной сети Facebook.

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Контракт капитана с "северянами" рассчитан на 2 года.

Напомним, Огиря – воспитанник луганского футбола. Профессиональную карьеру начал в 2007 году в Заре, в которой выступал до 2013 года. После аренды в Олимпике, подписал с дончанами полноценный контракт. Позже перебрался в Александрию.

К Десне присоединился в январе 2018 года, перейдя из казахского Иртыша на правах свободного агента. В текущем сезоне провел за черниговцев 16 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался. Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.

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