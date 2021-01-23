"Меняются у нас соперники. Была договоренность с Шерифом на 7 февраля, но они не выехали. Также пока не нашли соперника на 4 февраля.

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Пока остаются: 25 января – Партизан, 30-го – Шкендия, 31-го – Локомотив Ташкент. Также планируем сыграть с Агробизнесом. 7 февраля вместо Шерифа наверное будет Кайсар и 9-го – Локомотив Тбилиси. Вот такие спарринги.

Один легионер должен быть, есть предварительная договоренность, ждем. Возможно, появится уже сегодня-завтра и с понедельника будет подписан контракт. Это левоногий защитник, который может играть в центре и на фланге. Но пока не подписали – лучше не будем озвучивать", – сказал Рябоконь в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, вчера, 22 января, Десна прибыла на зимний сбор в Турцию, где будет готовиться ко второй части сезона.

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