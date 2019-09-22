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Десна – Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча тура УПЛ

13:50 293 Читати українською
Десна – Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча тура УПЛ
Десна – Шахтер: онлайн-трансляция центрального матча тура УПЛ / ФК Шахтер

Наставники обеих команд определились со стартовыми составами на центральный поединок 8-го тура Премьер-лиги. Ознакомиться с ними и посмотреть трансляцию онлайн можно в этой новости.

 
Марлос 22’
22’ Марлос

Матч Десна – Шахтер, как и текстовая онлайн-трансляция на "Футбол 24", стартует в 14:00 по киевскому времени.

Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

Александр Рябоконь и Луиш Каштру уже определились с перечнем игроков, которые начнут центральный поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги.

Стартовые составы команд:

Десна: Паст – Гитченко, Имереков, Д. Фаворов, Огиря – Калитвинцев, Картушов, Мостовой, Богданов, Филиппов – А. Фаворов

Запасные: Литовка, Ермаков, Домбровский, Старенький, Кузык, Хлёбас, Дегтярев

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Маркос – Марлос, Тайсон, Тете – Мораес

Запасные: Шевченко, Бондарь, Дентиньо, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрик

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