"Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли". Англійські ЗМІ – про успіх Ман Сіті в "найважчому матчі групи"

Чемпіон України без шансів програв Манчестер Сіті в першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Реакція англійської преси на черговий вдалий виїзд Пепа в Україну – в нашому матеріалі.

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"Очікувалося, що Манчестер Сіті отримає серйозну перевірку, але в цей вечір їх взагалі не потурбували. Англійська команда оформила третю поспіль перемогу над Шахтарем. Чемпіон України – гідний суперник, але просто не відповідає рівню Сіті, який діяв легко та холоднокровно. Гості прогнозовано виграли та мали забивати більше.

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Ман Сіті не був зверхнім на полі, але усвідомлював свою перевагу. А Шахтар занадто боявся того, що з ним може зробити опонент, тому навіть не спробував розірвати залатану Пепом нашвидкуруч лінію оборони. Для Фернандінью перший з лютого старт на позиції центрбека був прогулянкою. Команда з навичками Шахтаря, а точніше – їх відсутністю, не здатна підсвітити проблеми Сіті.

За Шахтарем було приємно спостерігати, але їхня група атаки більш технічна та швидка, ніж потужна та прямолінійна, а тому Ферна спокійно сидів за спиною Родрі та Гюндогана. На відміну від багатьох англійських команд, у Шахтаря немає фізично сильного центрфорварда, який би створював проблеми обороні Сіті під час кросів у штрафний майданчик.

Українці не реалізували два свої хороші моменти. Тайсон пошив у дурні Родрі та віддав блискучий пас, але Мораєс погано його замкнув. Цей промах дуже дорого коштував Шахтарю – незабаром ми побачили Манчестер Сіті в найкращому його прояві. Чемпіон Англії все тримав під контролем. Питання було не в тому, чи виграють "містяни", а в тому, скільки вони заб'ють.

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Шахтарю, мабуть, вже блювати хочеться від Гвардіоли. Він вдев'яте у своїй кар'єрі посмакував перемогою над українським клубом і водночас заспокоїв усіх скептиків, які запевняли, що виснажений Манчестер Сіті не здатен подолати труднощі.

Немає Стоунза і Ляпорта? Немає проблем. Сіті навіть не звернув увагу на Шахтар у матчі, який мав стати для англійців найважчим у групі. При цьому вони оговталися від поразки Норвічу. Гвардіола виграв 9 з 12 матчів проти Шахтаря при двох поразках у ситуаціях без турнірної мотивації, а вчора у морозному українському повітрі випалив імена Гюндогана та Мареза.

Оборонні навички Фернандінью не піддалися строгій перевірці, адже гра переважно йшла на іншому кінці поля. ОСК Металіст, можливо, й не є домашньою ареною Шахтаря – вони грають там через українсько-російський конфлікт – однак трибуни зробили все можливе, щоб Сіті почувався некомфортно.

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Донеччани виграли всі 7 матчів у чемпіонаті України в цьому сезоні, використовуючи дуже атакувальну схему. Чому ж вчора вони обрали настільки захисний стиль на Манчестер Сіті? Зрозуміло, що рівень суперника вищий, але потрібно дотримуватися свого найефективнішого підходу. Коли вони атакували, то показали себе гідною командою. А коли м'ячем володів Сіті, то Шахтар формував лінію захисту з 6 футболістів. Інколи було таке скупчення, що гравці заважали один одному, як от в моменті з голом Гюндогана.

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Тільки на пізніх стадіях турніру ми дізнаємося, чи є у Пепа розуміння, як нейтралізувати дірки в задній лінії його команди. До того часу грандіозної атаки вистачить, щоб виблискувати в Європі, як це було у вечір середи.

Низький рівень конкуренції на груповому етапі Ліги чемпіонів виглядає настільки лагідним для Манчестер Сіті, що холодна ніч на сході України може залишитися найважчим випробуванням до Різдва. Команда Гвардіоли мала забивати 6 голів, а зліплена з того, що було під рукою, оборона вистояла.

Сіті любить повторювати, що для них АПЛ важливіша за Лігу чемпіонів, але не обманюйте себе. Це турнір, де "містяни" ніколи не були близькими до тріумфу. Він їм потрібен, щоб увійти в когорту суперклубів континенту – для цього шейхи витратили мільярд фунтів на склад. Дивовижно куций виїзд вболівальників в Україну – 200 людей – доводить, що для Сіті Ліга чемпіонів не має того шарму та одержимості, що для Ліверпуля та Манчестер Юнайтед.

Це була не зовсім прогулянка для Сіті. Шахтар – команда переселенців, яку російська окупація Донецька змусила тренуватися в Києві, а потім щоразу літати на домашні матчі у Харків. У першому таймі вони показали неймовірний дух, завдяки якому регулярно збивали звичні ритми контролю м'яча від Сіті. Втім, повнішу картину про надійність оборони Гвардіоли ми отримаємо в матчах проти сильніших суперників, ніж Шахтар – наприклад, у суботу з Уотфордом.

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Команда Пепа Гвардіоли могла виграти перший матч групи С з вдвічі більшим рахунком. Логічні для такого рівня хвилювання за залатану оборону не знайшли підтвердження на полі.

Гості показали вбивчу тягучість перед тим, як Ілкай Гюндоган створив перший гол. Втім, це не приструнило Шахтар. Господарі додали руху і показали прогрес, що змусило заклопотаного Гвардіолу нервово ходити по технічній зоні. Тайсон протягнув на собі Родрі та зірвав шум на трибунах пасом на Мораєса, але той вистрелив погано.

Потім Сіті у своїх найкращих традиціях подвоїв перевагу, а наприкінці тайму, коли в наших володіннях виникла паніка, Фернандінью заблокував удар Мораєса. По перерві у Шахтаря був золотий шанс скоротити відставання після помилки Едерсона, однак Мораєс пробив неточно.

А потім моменти почав створювати Гюндоган. Гвардіола здіймав руки до неба, розуміючи, що третій гол знімає будь-які питання – його забив Жезус. Враховуючи поразку від Норвіча та втрати Ляпорта й Стоунза, все завершилося спокійним вечором для Пепа, про який він мріяв.

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