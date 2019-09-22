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Десна – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛ

13:50 1529 Читать на русском
Десна – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛ
Десна – Шахтар: онлайн-трансляція центрального матчу туру УПЛ / ФК Шахтар

Керманичі обох команд визначилися зі стартовими складами на центральний поєдинок 8-го туру Прем'єр-ліги. Ознайомитися із ними та переглянути трансляцію онлайн можна в цій новині.

 
Марлос 22’
22’ Марлос

Матч Десна – Шахтар, як і текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24", стартує о 14:00 за київським часом.

Десна – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Олександр Рябоконь і Луїш Каштру вже визначилися з переліком гравців, які розпочнуть центральний поєдинок 8-го туру української Прем'єр-ліги.

Стартові склади команд:

Десна: Паст – Гітченко, Імереков, Д. Фаворов, Огіря – Калітвінцев, Картушов, Мостовой, Богданов, Філіппов – А. Фаворов

Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Старенький, Кузик, Хльобас, Дегтярьов

Шахтар: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі – Степаненко, Маркос – Марлос, Тайсон, Тете – Мораєс

Запасні: Шевченко, Бондар, Дентінью, Коноплянка, Соломон, Коваленко, Патрік

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