Десна – Шахтер: анонс матча УПЛ

В рамках 8-го тура УПЛ Десна принимает Шахтер. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Десна в прошлом туре создала главную сенсацию тура, обыграв Динамо в Киеве. Победа получилась довольно уверенной и даже красивой – в частности, Филиппов повторил трюк Мораеса с Классического, забив в ворота Бойко пяткой. Черниговцы ничем не уступали вице-чемпиону, высокого прессингуя и разрывая его скоростными рывками по флангам. От традиционно тихой команды Александра Рябоконя этого не ожидали, ведь та в основном славилась дисциплиной и ставкой на результат в матчах против равных себе. Теперь же Десна умело бьёт грандов на их поле и держится на второй позиции.

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Конечно, 50-60 процентов успеха в Киеве составили функциональный и игровой кризис Динамо, однако место черниговцев в турнирной таблице нельзя назвать случайным. Среди всех не-грандов Десна наиболее стабильно прошла свои 7 туров, потерпев всего одно поражение и пропустив всего три гола – при этом в течение пяти поединков подопечные Александра Рябоконя вообще не вынимали мяч из сетки собственных ворот. Также у команды неплохая результативность – есть коллективы с большим количеством голов, однако Десна более интересна тем, что забивает с минимума моментов. Пока единственной слабой стороной черниговцев в матче с Шахтером кажется класс, не позволяющий проходить весь поединок ровно – в каждом матче северяне дают сопернику создать моменты.

Предыдущий матч. 19.10.2018. 12-й тур чемпионата Украины-2018/2019

Шахтер – Десна – 1:0

Гол: Майкон (88).

Шахтер неделю назад тоже отличился эпической историей, устроив перестрелку с Зарей на ОСК Металлист. Матч вызвал очень много вопросов к игре "горняков" – в частности, к системе преодоления прессинга. Луганчане за полчаса провели два мяча благодаря давлению на чужой половине поля, загоняя соперника в ловушки и пробивая по пустым воротам с правого фланга. Кроме того, опять плохо проявила себя оборона, которая допустила слишком много индивидуальных и организационных ошибок. Да, во втором тайме дончане включили турбо-режим и уже на 60-й минуте вели со счетом 3:2, а затем пропустили и забили ещё, но все середнячки увидели, что с Шахтером можно играть.

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Впрочем, уверенности и умения прессинговать в матче с чемпионом мало. Матч с Зарей ярко продемонстрировал, что бывает с соперниками "горняков" в УПЛ, когда их больно бьют по носу, а также обнаружил сильный характер команды – и при счёте 0:2, и при 3:3 дончане не впадали в ступор, а шли вперёд и забивали голы. На внутренней арене у Шахтера сих пор никто не отбирал очки, хотя календарь у подопечных Луиша Каштру был непростым – пришлось встретиться с Александрией, Динамо и Зарей. В среднем, они забивают по три гола за игру, что прекрасно демонстрирует превосходство "оранжево-чёрных "в классе над всеми командами отечественного чемпионата. Десне сегодня не позавидуешь.

Статистика противостояния

Всего: 4 матча, 0 побед Десны, 0 ничьих, 4 победы Шахтера, разница мячей 2-10.

В Премьер-лиге: 2 матча (+0, =0, -2, 0-3)

Кадровая ситуация

Десна является одной из немногих команд, которой удается избегать травм и длительных дисквалификаций. Перед матчем против Шахтера ситуация не изменилась: в списке отстранённых футболистов черниговцев нет (кроме Немчанинова, который давно покинул клуб), а лазарет северян пустой. Все подопечные Александра Рябоконя готовились к игре в обычном режиме.

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"Горняки" также не имеют дисквалификаций, однако на некоторых игроков Луиш Каштру не сможет рассчитывать. Давид Хочолава и Андрей Тотовицкий уже покинули больничные койки и приступили к тренировкам на поле, однако пока они работают под наблюдением физиотерапевтов – их возвращение вряд ли произойдёт в матче с Десной. Все остальные футболисты Шахтера готовы к поединку.

Ориентировочные составы на матч Десна – Шахтер

Десна: Паст – Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Мостовой – Богданов, Огиря – Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык – Филиппов

Шахтер: Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко, Патрик – Марлос, Тайсон, Коноплянка – Мораес

"Изюминки"

– Шахтер не знает поражений в УПЛ с 11 августа 2018 года уже 36 матчей подряд: +31= 5.

– Победный сериал горняков с 26 мая этого года проходит в Чемпионатах 9 матчей, мячи 30-6.

– Беспроигрышная клубная рекордная серия Десны продолжается в УПЛ 6 игр: +4=2.

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Десна проявила себя хорошо организованным коллективом с классными исполнителями, которые могут быстро бежать и красиво забивать. Если Шахтер будет слишком часто обнажать зоны на флангах, то туда сразу же станут вылетать вингеры с довольно качественным ударом и передачей – и особенно это критично для левого края "горняков", где агрессивного Исмаили часто забывают страховать вингеры (особенно это будет касаться Коноплянки, если тот выйдет на поле). Впрочем, главным достоинством черниговцев остаётся дисциплинированная игра в обороне – простыми кроссами, как на НСК Олимпийский, эту команду не возьмёшь.

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Проблема северян заключается в том, что Шахтер через кроссы и не собирается играть. Как правильно отметили британские СМИ после разгрома от Манчестер Сити, у дончан просто нет форварда, который мог бы за них цепляться, поэтому они берут другим – быстрым продвижением мяча, комбинированием в перегруженных зонах, невероятно высоким темпом и перманентным давлением. В основном, Шахтер набирает обороты постепенно, в завершении первого тайма и на старте второго начиная проводить по несколько молниеносных атак в минуту. Выдержать подобное середнякам УПЛ невозможно, даже если они проводят по три гола. Десна же много не забивает, поэтому можно ожидать победы "оранжево-чёрных".

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