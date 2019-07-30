Десна – Львов, Колос – Мариуполь: анонс матчей УПЛ

В рамках 1-го тура УПЛ черниговская Десна принимает Львов, а Колос встретится с Мариуполем. Анонс и прогноз на игру читайте на "Футбол 24".

Десна – Львов

Десна вступает в новый сезон с очень высокими ожиданиями как от собственных болельщиков, так и от всех посторонних наблюдателей. Если в прошлом году черниговцы имели задачу зацепиться за топ-6, то теперь вполне реально замахнуться на бронзовые медали – когда, если не сейчас? Александрия получит нагрузку в дебютной Лиге Европы, Мариуполь потерял нескольких лидеров, Заря с новым тренером пока не впечатляет, а дебютант Днепр-1 вряд ли готов прыгнуть так высоко.

Статистика противостояния Десны против Львова

Всего 8 матчей, 3 победы Десны, 1 ничья, 4 победы Львова, разница мячей 8-8.

В Премьер-лиге: 2 матча (+1, =0, -1, 3-2)

Конечно, для выполнения высоких задач нужно было усиление состава. Десне удалось провести едва ли не лучшую трансферную кампанию в УПЛ: потеряв неосновных или нестабильных футболистов (в частности, Безбородко), "северяне" подписали Калитвинцева, Кузыка, Дегтярёва, Приндетту и Западню, а также арендовали чемпиона мира U-20 Коноплю.

На сборах черниговцы провели шесть матчей, в которых удалось добыть пять побед – одна из них зафиксировала счёт 16:0. В целом, команда Александра Рябоконя выглядела очень организованно и интересно, но только официальные поединки покажут, насколько Десна готова бороться за медали.

Предыдущий матч Десны против Львова

17.03.2019. 22-й тур чемпионата Украины-2018/2019. Десна – Львов – 0:1

Гол: Педру (58).

Львов разочаровал в прошлом сезоне, выдав неплохую первую часть и полностью расклеившись во второй. Уже тогда появились новости об уменьшении интереса к проекту со стороны владельца и даже о его желании продать клуб, однако пока "горожане" довольно нормально чувствуют себя – по крайней мере, серьёзных инсайдов по задолженностям или кризисе о них слышно не было. Гендиректор даже объявил о задачах взять медали, однако выполнить её будет очень трудно.

Лучшие бомбардиры противостояния

Десна: Артём Фаворов – 2, Игорь Бобович, Дмитрий Колодин, Владимир Постолатьев, Богдан Кобец, Сергей Старенький, Александр Филиппов – по одному.

Львов: Владислав Середа, Владимир Мазяр, Юрий Кудинов, Александр Мандзюк, Валерий Федорчук, Павел Худзик, Бруну, Педру – по одному.



В Премьер-лиге

Десна Артём Фаворов – 2, Александр Филиппов – один.

Львов: Бруну, Педру – по одному.

Во время межсезонья Львов провел не такую ​​впечатляющую трансферную кампанию, как Десна. В частности, команду покинули Морозенко, Воронин, Парамонов, Кауэ и Кадина, а также существуют проблемы с Бруну Дуарте – главный тренер Богдан Блавацкий сообщил, что он, скорее всего, также переедет в новый клуб. Вместо этих футболистов пришли три молодых бразильца (Леонарт, Баяно, Абнер), Антон Братков и Руслан Зубков, а также ряд менее известных исполнителей. Кроме того, вернулся Араужо. Not great, not terrible.

На сборах "горожане" провели матчи против Бней-Иегуды, Волыни, Прикарпатья и Агробизнеса. Первые два поединка были выиграны (хотя с лучанами вполне могла быть ничья), Ивано-франковцы разбили львовян, а с командой из Волочиска была расписана феерическая ничья – 3:3. Это не такие крутые результаты, как у Десны, но кто играет в результат на сборах? Всё покажет чемпионат.

Ориентировочные составы на матч Десна – Львов

Десна: Литовка – Фаворов, Гитченко, Имереков, Конопля – Богданов, Огиря – Калитвинцев, Филиппов, Картушов – Хлёбас

Львов: Сарнавский – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасный – Мартан, Приймак – Пернамбукко, Шина, Богунов – Араужо

"Изюминки"

– Текущий безничейный гостевой клубный рекордный сериал Львова в Премьер-лиге длится 8 матчей: 4 победы и 4 поражения.

– Игроки Львова могут забить 50-й гол в УПЛ (ещё 1 мяч).

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Делать прогноз на первый тур – дело неблагодарное. Фактически, мы ничего не знаем об истинной форме команд, а кроме того всё очень зависит от настроения футболистов. Последний фактор должен играть за черниговцев, ведь они открывают сезон в родных стенах – можно даже не сомневаться, что будет аншлаг. Именно поэтому небольшим фаворитом кажется Десна – у неё и состав поинтереснее, и мотивация несколько выше. Чернигов будет играть только на победу и, скорее всего, добьется её.

Колос – Мариуполь

Колос прорвался в УПЛ только через плей-офф, в котором был разгромлен Черноморец. Команда Руслана Костишина поразила своей организацией и агрессивным стилем, однако получила реноме "домашнего" коллектива – и тут начинаются проблемы. Стадион в Коваливке не соответствует нормам элитного дивизиона, поэтому на время его реконструкции (которая в наших реалиях часто длится вечно) Колосу придётся играть на "Оболонь-Арене". То есть, это будут матчи практически при пустых трибунах. Именно поэтому в высокие перспективы этого коллектива пока не верится, хотя спортдир заявил о борьбе за Лигу чемпионов.

Статистика противостояния Колос и Мариуполя:

Всего: 3 матча, 0 побед Колоса, 0 ничьих, 3 победы Мариуполя, разница мячей 2-6.

В Премьер-лиге: ранее не встречались.

Трансферная кампания дебютантов УПЛ ни была масштабной. Команду покинули Терехов, Кисиль и Банасевич, а пополнили Хучбаров, Малышкин, Парамонов, Демченко, Кожушко и Смирный – последние три были арендованы. Впрочем, у Руслана Костышина и без того интересный сбитый коллектив, который готов к высшему дивизиону. Масштабные закупки могли даже навредить.

В межсезонье коваливцы провели целых восемь матов, в которых было забито 17 голов и 7 пропущено. Шесть поединков Колос выиграл, уступив лишь Полесью (2:3) и Шахтеру (2:0), однако удалось красиво разбить Динамо (1:3) – по информации журналиста Михаила Спиваковского, это шокировало киевлян. В общем команда выглядела интересно, поэтому их сопернику в первом туре не позавидуешь.

Самый результативный матч между Колосом и Мариуполя – 4 гола

21.05.2017. 32-й тур чемпионата Украины-2016/2017 в первой лиге

Мариуполь – Колос – 3:1

Мариуполь традиционно коронуют на зону Лигу Европы, ведь у него довольно сбитый состав, который в любую минуту может быть дополнен десантом из Шахтера. Правда, этим летом азовцы потеряли ряд лидеров, а также им нужно будет повоевать в квалификации Лиги Европы – словом, старт сезона потребует экономии энергии. Это существенный минус перед матчем против дебютанта УПЛ.

В межсезонье команда Александра Бабича потеряла очень много важных исполнителей. В частности, главный тренер больше не может рассчитывать на Сикана, Игнатенко, Пихалёнка, Гриценко, Коробенка, Бугая и Демири. Существуют проблемы также и по Борячуку, который заявил об отсутствии желания играть за Мариуполь. Впрочем, пополнение у азовцев неплохое: чемпионы мира Кащук, Чех и Корниенко, а также Топалов и Чоботенко станут серьёзным аргументом для борьбы против конкурентов.

На сборах Мариуполь провел пять матчей, одержав две победы и дважды проиграв. Азовцев разбили Заря и Габала, что очень неприятно – это серьёзные команды с высокими задачами. Впрочем, в межсезонье на результат никто не играет, поэтому не следует на этом сильно сосредотачиваться. Всё покажут официальные поединки.

Лучшие бомбардиры противостояния

Колос: Александр Бондаренко, Владимир Лысенко – по одному.

Мариуполь: Денис Кожанов – 3, Руслан Фомин, Руслан Кисиль – по одному.

Ориентировочные составы на матч Колос – Мариуполь

Колос: Ситало – Сахневич, Гавриш, Максименко, Черноморец – Милько, Задоя – Ильин, Кизилатеш, Морозко – Лысенко

Мариуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворский, Быков – Тищенко, Федорчук, Мишньов – Вакула – Фомин, Чурко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Колос при пустых трибунах вряд ли получит серьёзную психологическую накачку, а статус дебютанта не позволяет надеяться на феерию. Мариуполю же нужно экономить силы, а в целом команды довольно равные. Именно поэтому можно прогнозировать ничью.