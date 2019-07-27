Львов показал сразу три комплекта новой формы – "горожане" сменили технического спонсора в межсезонье

Львовский клуб официально представил форму на сезон 2019/20.

Львов на официальном сайте поделился фотографиями новой экипировки.

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Основной комплект выполнен в традиционном синем цвете команды, гостевой – в белом, резервный будет бордовым. Стоит отметить, что в летнее межсезонье "горожане" сменили технического спонсора – вместо Legea пришел Nike.

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В прошлом сезоне Львов смог пробиться в верхнюю шестерку УПЛ, однако так и не добыл места в еврокубках.