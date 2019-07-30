Десна – Львів, Колос – Маріуполь: анонс матчів УПЛ

В рамках 1-го туру УПЛ чернігівська Десна приймає Львів, а Колос зустрінеться з Маріуполем. Анонс та прогноз на гру читайте на "Футбол 24".

Десна – Львів

Початок о 19:00, телетрансляція на каналі "УНІАН". Арбітр – Денис Шурман (Київська область)

Десна вступає у новий сезон з дуже високими очікуваннями як від власних вболівальників, так і від усіх сторонніх спостерігачів. Якщо у минулому році чернігівці мали завдання зачепитися за топ-6, то тепер цілком реально замахнутися на бронзові медалі – коли, як не зараз? Олександрія отримає навантаження в дебютній Лізі Європи, Маріуполь втратив кількох лідерів, Зоря з новим тренером поки що не вражає, а дебютант Дніпро-1 навряд чи готовий стрибнути так високо.

Статистика протистояння Десни проти Львова

Всього: 8 матчів, 3 перемоги Десни, 1 нічия, 4 перемоги Львова, різниця м’ячів 8-8.

У Прем’єр-лізі: 2 матчі (+1, =0, -1, 3-2)

Звісно, для виконання таких високих завдань потрібно було підсилення складу. Десні вдалося провести чи не найкращу трансферну кампанію в УПЛ: втративши неосновних або нестабільних футболістів (зокрема, Безбородька), "сіверяни" підписали Калітвінцева, Кузика, Дегтярьова, Приндету та Западню, а також орендували чемпіона світу U-20 Коноплю.

Динамо, Зоря, Десна і СК Дніпро-1 отримали листи від УПЛ з проханням підтримати телепул – відмова принесе чималі збитки

На зборах чернігівці провели шість матчів, в яких вдалося здобути п'ять перемог – одна з них зафіксувала рахунок 16:0. Загалом команда Олександра Рябоконя виглядала дуже організовано та цікаво, однак лише офіційні поєдинки покажуть, наскільки Десна готова боротися за медалі.

Попередній матч Десни проти Львова

17.03.2019. 22-й тур чемпіонату України-2018/2019. Десна – Львів – 0:1

Гол: Педру (58).

Львів розчарував у минулому сезоні, видавши непогану першу частину й повністю розклеївшись у другій. Вже тоді з'явилися новини про зменшення інтересу до проекту з боку власника та навіть про його бажання продати клуб, однак поки що "містяни" доволі нормально почуваються – принаймні, серйозних інсайдів щодо заборгованостей чи кризи про них чутно не було. Гендиректор навіть оголосив про завдання взяти медалі, однак виконати його буде дуже важко.

Найкращі бомбардири протистояння

Десна: Артем Фаворов – 2, Ігор Бобович, Дмитро Колодін, Володимир Постолатьєв, Богдан Кобець, Сергій Старенький, Олександр Філіппов – по одному.

Львів: Владислав Середа, Володимир Мазяр, Юрій Кудінов, Олександр Мандзюк, Валерій Федорчук, Павло Худзік, Бруну, Педру – по одному.



У Прем’єр-лізі

Десна: Артем Фаворов – 2, Олександр Філіппов – один.

Львів: Бруну, Педру – по одному.

Під час міжсезоння Львів провів не таку вражаючу трансферну кампанію, як Десна. Зокрема, команду покинули Морозенко, Воронін, Парамонов, Кауе та Кадіна, а також існують проблеми з Бруну Дуарте – головний тренер Богдан Блавацький повідомив, що той, швидше всього, також переїде в новий клуб. Замість цих футболістів прийшли три молодих бразильці (Леонарто, Баяно, Абнер), Антон Братков та Руслан Зубков, а також ряд менш відомих виконавців. Крім того, повернувся Араужо. Not great, not terrible.

Львів показав відразу три комплекти нової форми – "містяни" змінили технічного спонсора у міжсезоння

На зборах "містяни" провели матчі проти Бней-Ієгуди, Волині, Прикарпаття та Агробізнесу. Перші два поєдинки були виграні (хоча з лучанами цілком могла бути нічия), івано-франківці розбили львів'ян, а з командою із Волочиська була розписана феєрична нічия – 3:3. Це не такі круті рахунки, як у Десни, але хто грає на результати на зборах? Все покаже чемпіонат.

Орієнтовні склади на матч Десна – Львів

Десна: Литовка – Фаворов, Гітченко, Імереков, Конопля – Богданов, Огіря – Калітвінцев, Філіппов, Картушов – Хльобас

Львів: Сарнавський – Адамюк, Братков, Борзенко, Квасний – Мартан, Приймак – Пернамбуко, Шина, Богунов – Араужо

"Родзинки"

– Поточний безнічийний гостьовий клубний рекордний серіал Львова в Прем'єр-лізі триває 8 матчів: 4 перемоги і 4 поразки.

– Гравці Львова можуть забити 50-й гол в УПЛ (ще 1 м’яч).

Прогноз Футбол 24 – 1:0

Робити прогноз на перший тур – справа невдячна. Фактично, ми нічого не знаємо про істинну форму команд, а крім того все дуже залежить від настрою футболістів. Останній фактор повинен грати за чернігівців, адже вони відкривають сезон у рідних стінах – можна навіть не сумніватися, що буде аншлаг. Саме тому невеличким фаворитом здається Десна – в неї і склад поцікавіший, і мотивація трохи вища. Чернігів гратиме лише на перемогу і, швидше за все, доб'ється її.

Колос – Маріуполь

Початок о 19:00, телетрансляція на каналі "Футбол 1". Арбітр – Олександр Дердо (Чорноморськ)

Колос прорвався до УПЛ лише через плей-офф, в якому був розгромлений Чорноморець. Команда Руслана Костишина вразила своєю організацією та агресивним стилем, однак отримала реноме "домашнього" колективу – і тут починаються проблеми. Стадіон у Ковалівці не відповідає нормам елітного дивізіону, тож на час його реконструкції (яка в наших реаліях часто триває вічно) Колосу доведеться грати на "Оболонь-Арені". Тобто, це будуть матчі практично за порожніх трибун. Саме тому у високі перспективи цього колективу поки що не віриться, хоча спортдир заявив про боротьбу за Лігу чемпіонів.

Статистика протистояння Колоса та Маріуполя:

Всього: 3 матчі, 0 перемог Колоса, 0 нічиїх, 3 перемоги Маріуполя, різниця м’ячів 2-6.

У Прем’єр-лізі: раніше не зустрічалися.

Трансферна кампанія дебютантів УПЛ не була масштабною. Команду покинули Тєрєхов, Кісіль та Банасевич, а доповнили Хучбаров, Малишкін, Парамонов, Демченко, Кожушко та Смирний – останні три були орендовані. Втім, у Руслана Костишина і без того цікавий збитий колектив, який готовий до вищого дивізіону. Масштабні закупівлі могли навіть нашкодити.

"Раніше футболісти приходили в Колос через знайомства, а зараз у нас є ім'я", – Костишин

В міжсезоння ковалівці провели аж вісім матчів, в яких було забито 17 голів та 7 пропущено. Шість поєдинків Колос виграв, поступившись лише Поліссю (2:3) та Шахтарю (2:0), однак вдалося красиво розбити Динамо (1:3) – за інформацією журналіста Михайла Співаковського, це шокувало киян. Загалом команда виглядала цікаво, тож їх супернику в першому турі не позаздриш.

Найрезультативніший матч між Колосом та Маріуполем – 4 голи

21.05.2017. 32-й тур чемпіонату України-2016/2017 у першій лізі

Маріуполь – Колос – 3:1

Маріуполь традиційно коронують у Лігу Європи, адже в нього довольно збитий склад, який в будь-яку хвилину може бути доповнений десантом із Шахтаря. Щоправда, цього літа азовці втратили ряд лідерів, а також їм потрібно буде повоювати в кваліфікації Ліги Європи – словом, старт сезону вимагатиме економії енергії. Це суттєвий плюс для дебютанта УПЛ.

У міжсезоння команда Олександра Бабича втратила дуже багато важливих виконавців. Зокрема, головний тренер більше не може розраховувати на Сікана, Ігнатенка, Піхальонка, Гриценка, Коробенка, Бугая та Демірі. Існують проблеми також і по Борячуку, який заявив про відсутність бажання грати за Маріуполь. Втім, поповнення у азовців непогане: чемпіони світу Кащук, Чех та Корнієнко, а також Топалов і Чоботенко стануть серйозним аргументом для боротьби проти конкурентів.

Твіттеріада. Борячук заговорив – жорсткий напис відправили Зінченку і Седан, а легенда Шахтаря змінився до невпізнання

На зборах Маріуполь провів п'ять матчів, здобувши дві перемоги й двічі програвши. Азовців розбили Зоря та Габала, що дуже неприємно – це серйозні команди із високими завданнями. Втім, у міжсезоння на результат ніхто не грає, тож не слід на цьому сильно зосереджуватись. Все покажуть офіційні поєдинки.

Найкращі бомбардири протистояння

Колос: Олександр Бондаренко, Володимир Лисенко – по одному.

Маріуполь: Денис Кожанов – 3, Руслан Фомін, Руслан Кісіль – по одному.

Орієнтовні склади на матч Колос – Маріуполь

Колос: Сітало – Сахневич, Гавриш, Максименко, Чорноморець – Мілько, Задоя – Ільїн, Кизилатеш, Морозко – Лисенко

Маріуполь: Гальчук – Полегенько, Чоботенко, Яворський, Биков – Тищенко, Федорчук, Мишньов – Вакула – Фомін, Чурко

Прогноз Футбол 24 – 1:1

Колос за порожніх трибун навряд чи отримає серйозну психологічну накачку, а статус дебютанта не дозволяє сподіватись на феєрію. Маріуполю ж потрібно економити сили, а загалом команди доволі рівні. Саме тому можна прогнозувати нічию.

УПЛ – на старті: Пятов переслідує СаШо, абсолютний рекорд провінціалів із Колоса, а Маркевич може не хвилюватися