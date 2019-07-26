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Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки

08:27 174 Читати українською
Динамо, Заря, Десна и СК Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать телепул – отказ принесет немалые убытки
Игорь Суркис / Фото официального сайта Динамо

Руководство лиги настаивает на введении единого телевещателя для всех команд.

Динамо, Заря, Десна и СК-Днепр-1 получили письма от УПЛ с просьбой поддержать идею введения единого телепула, сообщает FootballHub.

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В обращении УПЛ напоминает, что права на показ матчей принадлежат Украинской ассоциации футбола. Клубы не имеют права самостоятельно заключать соглашения о передаче своих медиаправ. Организация во главе с Томасом Гриммом рекомендует Динамо, Заре, Десне и СК Днепр-1 присоединиться к остальным восьми клубам, которые уже выразили готовность создать единый телепул. Также УПЛ сообщила, что отказ от единого телепула приведет к финансовым убыткам в размере 50%.

Копии писем были отправлены президенту УЕФА Александеру Чеферину, президенту ФИФА Джанни Инфантино, а также президенту УАФ Андрею Павелко.

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Напомним, УПЛ 2019/20 стартует 28 июля матчем Ворскла – Заря. В этот же день Динамо встретится с Шахтером в противостоянии за Суперкубок Украины.

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