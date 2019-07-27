"Раньше футболисты приходили в Колос через знакомства, а сейчас у нас есть имя", – Костышин

Главный тренер новичка УПЛ поделился мнением о трансферных возможностях своего клуба.

Место в элите значительно упростило работу коваливцев на трансферном рынке.

Колос пополнился тремя игроками

"Сейчас уже не трудно пригласить футболиста в Колос. У клуба уже есть имя, к нам хотят приходить. А раньше было сложно. Футболисты приходили больше по знакомству, на личных отношениях", – цитирует Костышина Tribuna.

Костышин: Игроки Колоса еще не осознали, что они в Премьер-лиге

Напомним, клуб из Коваливки добыл место в УПЛ, одолев в плей-офф одесский Черноморец.