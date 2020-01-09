Дерлис Гонсалес определился, где хочет продолжить карьеру

Полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес, выступающий за Сантос на правах аренды, не хочет возвращаться в киевский клуб.

"Все знают, что я хочу играть за Олимпию Асунсьон. В Сантосе это знают, в Динамо это знают. Надеюсь, что мы разберемся с этим до закрытия трансферного окна.

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В Динамо знают, что с Сантосом и Олимпией уже все согласовано", – цитирует Гонсалеса Fox Sports.

Напомним, Дерлис перешел в Динамо летом 2015 года из Базеля. С 2018 года он выступает на правах аренды за бразильский Сантос. Контракт Дерлиса с Динамо рассчитан до лета 2020 года.

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