Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами

"Футбол 24" визначив символічну збірну гравців, які влітку 2020 року можуть отримати статус вільного агента. Звісно, якщо не продовжать контракт зі своїми клубами або не підпишуть попередні угоди з іншими.

Хоча в Україні ще навіть не відкрилося зимове трансферне вікно-2020 (період дозаявок стартує лише наприкінці січня), спробуємо заглянути трохи далі – у міжсезоння. Час має властивість минати напрочуд швидко – ця життєва істина є актуальною і для футболу. Вже влітку чимало гравців, що виступають в УПЛ, стануть вільними агентами та отримають можливість перейти в інший клуб без жодної компенсації. Ми склали таку собі "команду вільних агентів-2020", до якої могли б увійти виконавці, що влітку отримають статус вільного агента. Звісно, якщо за цих кілька місяців не продовжать угоду чи домовляться про співпрацю з іншими клубами.

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Примітка. Позаяк далеко не у всіх випадках українські клуби офіційно оприлюднюють термін дії контрактів із гравцями, то за основу взяті дані з порталу Transfermarkt.

Голкіпер

Євген Паст (Десна, 31 рік). Трансферна вартість – 500 тисяч євро

Десна стала однією з приємних несподіванок осінньої частини сезону. Підопічні Олександра Рябоконя обіграли на виїзді Динамо та серйозно претендують на місце у топ-трійці. За 18 турів чернігівці пропустили лише 13 голів – менше лише у двох грандів.

Величезна заслуга у цьому належить Євгену Пасту. 31-річний голкіпер відіграв в УПЛ 16 матчів, у яких пропустив 11 м'ячів. Колишній воротар Чорноморця та Зірки проводить у Десні другий сезон, а вже влітку може стати вільним агентом. Якщо ж "сіверяни" фінішують у єврокубковій зоні, то досвідчений голкіпер практично напевне залишиться у команді. Втім, як показує приклад Артема Фаворова, навіть не з топових українських команд цілком можна переїхати у пристойний європейський чемпіонат.

Захисники

Денис Мірошніченко (Олександрія, 25 років). Трансферна вартість – 700 тисяч євро.

Вихованцю Кривбаса лише 25 років, але він вже тривалий час виступає в елітному дивізіоні чемпіонату України. Після 6-ти сезоні у Карпатах Мірошніченко вирішив змінити обстановку та підписав річний контракт з Олександрією.

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І хоча Денис у комаді Володимира Шарана переважно діє на не зовсім звичній для себе позиції лівого захисника, але доволі пристойно вписався у гру "жовто-чорних". В активі Мірошніченка 21 матч у всіх турнірах сезону та красивий забитий гол Генту в поєдинку Ліги Європи. Очевидно, що керівництво та тренерський штаб Олександрії захочуть зберегти досвідченого гравця в клубі.

Віталій Вернидуб (Зоря, 32 роки). Трансферна вартість – 600 тисяч євро.

Син колишнього тренера Зорі після відходу батька залишився в команді та є одним із лідерів луганців. Прихід Віктора Скрипника не позбавив Вернидуба місця в основі – Віталій провів вже 17 матчів у всіх турнірах та забив 1 гол (у ворота Карпат).

У біографії Вернидуба-молодшого є виступи в складі азербайджанської Габали. Не виключено, що Віталій знову вирушить догравати за кордон, але, можливо, Віктор Скрипник захоче зберегти досвідченого захисника. Кілька місяців тому 32-річний центрбек відкрив у Запоріжжі дитячу футбольну школу, підкресливши таким чином свої плани на майбутнє. Втім, Вернидубу ще під силу провести кілька сезонів на хорошому рівні.

Володимир Чеснаков (Ворскла, 31 рік). Трансферна вартість – 900 тисяч євро.

Вихованець і капітан Ворскли перебуває в клубній системі вже близько 10-ти років, але ще ніколи за цей час справи полтавців не були настільки кепськими. Місце поблизу зони вильоту, незрозумілі перспективи та проблеми у головного акціонера не додають оптимізму вболівальникам Ворскли, для якої збереження місця в УПЛ стане головним завданням на весняну частину сезону.

Чеснаков – один з тих, кому небайдужа доля Ворскли. За його словами, команда перебуває у "психологічній дупі". Проте усякому терпінню колись приходить кінець – не кожен зможе витримати регулярні затримки зарплатні, підписання сумнівних легіонерів та байдуже ставлення деяких одноклубників до футболу. Без сумнівів, Чеснаков підсилив би практично будь-яку команду Прем'єр-ліги, хіба що за винятком грандів.

Йосіп Піваріч (Динамо, 30 років). Трансферна вартість – 2,50 млн євро.

Віце-чемпіон світу – один із тих, хто гарантовано покине Динамо. Віталій Миколенко зацементував за собою місце у стартовому складі, а за його відсутності зліва виходить Олександр Караваєв. Тримати без ігрової практики легіонера з чималою зарплатнею – безглуздо.

Піваріч, який прийшов влітку 2017 року з Динамо Загреб за 2 млн євро, вочевидь, вже шукає інші варіанти продовження кар'єри. Зрозуміло, що в УПЛ хорват не залишиться, питання лише одне – коли він піде? У січні/лютому, чи влітку? Було б доцільно заробити на ньому бодай якісь кошти, адже користі від нинішнього Піваріча Динамо не отримує.

Півзахисники

Віктор Коваленко (Шахтар, 23 роки). Трансферна вартість – 6 млн євро.

Найдорожчий гравець у нашому списку. Вихованець академії Шахтаря свого часу вважався чи не найперспективнішим футболістом України, проте потім чомусь зупинився у розвитку. Втім, Коваленкові тільки 23, тому час для прогресу в нього все ще є. Інша справа, що очікували від нього куди більшого.

В поточному сезоні Віктор провів 18 матчів у всіх турнірах, забив 1 гол та віддав 1 асист. Він все ще є важливим елементом у команді Каштру, але рідко проводить на полі весь поєдинок, вдовольняючись або виходом на заміну, або сам достроково йде на лаву. Навряд чи Шахтар захоче втрачати Коваленка безкоштовно, тому найближчим часом варто очікувати новини про укладення нового контракту з гравцем збірної України.

Андрій Тотовицький (Шахтар, 26 років). Трансферна вартість – 800 тисяч євро.

Атакувальний півзахисник у сезоні 2019/20 не те, що не зіграв жодної хвилини, а взагалі не потраляв у заявку першої команди. Тотовицький тривалий час перебуває на контракті в Шахтарі, але лічені рази виходив на поле у помаранчево-чорній футболці.

Безумовно, Тотовицький не потрібен "гірникам" навіть для глибини складу. Імовірно, хавбек покине команду вже взимку, приєднавшись до того ж Маріуполя, за який виступав раніше. Якщо ж Тотовицький залишиться, то просто втратить чергові кілька місяців кар'єри – всім зрозуміло, що на нього в Шахтарі не розраховують.

Дмитро Хомченовський (Зоря, 29 років). Трансферна вартість – 600 тисяч євро.

Після виступів у Європі за іспанську Понферрадіну та польську Ягеллонію Хомченовський повернувся у Зорю і проводить у команді другий сезон. 29-річний вінгер не має стабільного місця у складі, але встиг вийти на поле у 18-ти матчах сезону, записавши до свого активу 1 гол та 2 гольові передачі.

Прогнозувати майбутнє Дмитра складно, адже все залежить не лише від нього. У розпорядженні Хомченовського є ще декілька місяців, щоб довести свою необхідність.

Валерій Федорчук (Маріуполь, 31 рік). Трансферна вартість – 600 тисяч євро.

Досвідчений півзахисник провів у складі приазовців 16 матчів поточного сезону та записав у свій актив 1 гол, до якого додав 2 асисти. Маріуполь ризикує опинитися за межами першої шістки, а в такому разі команда Бабича отримає лише один шанс потрапити у єврокубки, вигравши плей-офф. Вочевидь, саме від кваліфікації у Лігу Європи багато в чому і залежить майбутнє Валерія.

Для Федорчука зміна клубу – звичне явище. Йому 31, а він встиг пограти за Львів, Карпати, Кривбас, Волинь, Дніпро, Динамо, Верес та Ригу. Маріуполь є лише третім клубом у кар'єрі Валерія, кольори якого він захищає більше одного сезону.

Форварди

Артем Бєсєдін (Динамо, 23 роки). Трансферна вартість – 2 млн євро.

За інформацією Transfermarkt, влітку завершується контракт з Динамо у найкращого бомбардира команди. Артем Бєсєдін забив 8 голів в УПЛ 2019/20 – це найкращий показник серед усіх гравців "біло-синіх". Київському клубу не звикати втрачати своїх гравців, які покидали клуб безкоштовно (ті ж Хачеріді чи Мораєс). Втім, про інтерес інших клубів до Бєсєдіна нічого не чути.

Проте в даній ситуації Артему явно не до контракту. Незабаром УЄФА має розглянути справу щодо проваленого форвардом допінг-тесту. Нападник збірної України може отримати тривалу дискваліфікацію – зрозуміло, що на перший план наразі вийшла вся ця неприємна ситуація.

Арні Вільх'яльмссон (Колос, 25 років). Трансферна вартість – 175 тисяч євро.

Екс-форвард Чорноморця тріумфально повернувся в УПЛ після відходу з польської Термаліки. У 4-х матчах за Колос ісландець забив тричі та віддав один гольовий пас. Проте його угода з новачком УПЛ розрахована лише до кінця сезону – зрозуміло, що Вільх'яльмссон матиме куди пристойніші варіанти продовження кар'єри, ніж боротися за виживання в УПЛ.

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