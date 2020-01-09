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Дерліс Гонсалес визначився, де прагне продовжити кар'єру

20:07 906 Читать на русском
Дерліс Гонсалес визначився, де прагне продовжити кар'єру
Дерліс Гонсалес / ФК Сантос

Півзахисник Динамо Дерліс Гонсалес, який виступає за Сантос на правах оренди, не хоче повертатись в київський клуб.

"Усі знають, що я хочу грати за Олімпію Асунсьйон. У Сантосі це знають, в Динамо це знають. Сподіваюся, що ми розберемося з цим до закриття трансферного вікна.

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У Динамо знають, що з Сантосом і Олімпією вже все узгоджено", – цитує Гонсалеса Fox Sports.

Нагадаємо, Дерліс перейшов у Динамо влітку 2015 року з Базеля. З 2018 року він виступає на правах оренди за бразильський Сантос. Контракт Дерліса з Динамо розрахований до літа 2020 року.

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