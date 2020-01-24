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Дербі Вічного міста, повернення Саррі в рідну гавань і помста Реала за приниження Луніна: топ-5 матчів євровікенду

15:30 751 Читать на русском
Дербі Вічного міста, повернення Саррі в рідну гавань і помста Реала за приниження Луніна: топ-5 матчів євровікенду
Кулібалі проти Роналду / AFP
Антон Федорців Антон Федорців

Морське протистояння Валенсії та Барселони, принциповий двобій Баварії та Шальке, Дербі Капітоліно, ностальгійний виїзд Мауріціо Саррі до Неаполя та прагнення мадридського Реала реабілітуватися у Вальядоліді в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

 

Валенсія – Барселона

25 січня, 17:00. Валенсія, Месталья

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: На середземноморському узбережжі Валенсія спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками за серію непереконливих результатів. Після мінімальної перемоги над Ейбаром підопічні Альберта Селадеса спочатку осоромилися на Мальорці (1:4), а потім заледве пройшли третьоліговий Логроньєс у Копа дель Рей (1:0 на виїзді). Та в суботу левантійцям, вочевидь, буде ще важче.

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На Месталью завітає Барселона, яка притирається до нового керманича Кіке Сетьєна. "Блаугранас" теж мали проблеми в кубковому протистоянні з Ібіцею, а в чемпіонаті дотиснули Гранаду лише завдяки генію Мессі. Та мікроклімат у роздягальні явно покращився. Тренер із власною філософією прагне повернути притаманний Барсі стиль Кройфа-Гвардіоли, що не може не викликати захвату в гравців, менеджменту та фанатів. Однак, втрата Луїса Суареса через травму вносить свої корективи в гру каталонців.

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Баварія – Шальке

25 січня, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Мюнхені місцева Баварія після 4-х перемог поспіль проекзаменує Шальке з Давідом Вагнером на чолі. Тиждень тому "кобальтові" впевнено здолали сенсацію першого кола Борусію Менхенгладбах і готові зняти скальп зі ще одного гранда. Та господарі Альянц-Арени, схоже, вийшли на традиційний шлях відігравання гандикапу осені. Ганс-Дітер Флік наче виправив помилки свого попередника Ніко Ковача, тому Шальке буде нелегко.

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Зайвої принциповості протистоянню додає трансфер Алєксандера Нюбеля. Основний голкіпер і капітан Гельзенкірхена відмовився підписувати новий контракт і посеред сезону оголосив про свій перехід саме до Баварії наступного літа. Шальке відреагував прогнозовано – відібрав капітанську пов'язку та, вочевидь, посадить норовливого воротаря у запас до кінця сезону. А поки зупинити голепад Лєвандовскі спробує 21-річний Маркус Шуберт.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Рома – Лаціо

26 січня, 19:00. Рим, Стадіо Олімпіко

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Римське дербі знову стало гучною вивіскою завдяки виступам Роми та Лаціо в нинішньому сезоні. І якщо "вовки" наразі впевнено почуваються у топ-4, то "орли" Сімоне Індзагі взагалі боряться за титул із грізними Ювентусом та Інтером. Усе це робить недільне протистояння на рідному для обох клубів Олімпіко надважливим.

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Фаворитом дуелі наразі виглядає Лаціо. "Біло-блакитні" вже здобули 11 перемог поспіль у Серії А та сподіваються продовжити цю серію мінімум до поєдинку проти Інтера в середині лютого. Натомість Рома чергує вдалі результати з невдалими. В останніх двох турах підопічні Паулу Фонсеки здолали Дженоа та Парму, та востаннє тричі поспіль "вовки" перемагали ще восени. Більше того, в сезоні 2019/20 "жовто-червоні" не виграли жодного матчу в представників першої "шістки".

Прогноз "Футбол 24": 0:2

Наполі – Ювентус

26 січня, 21:45. Неаполь, Сан-Паоло

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Неаполь чекає на першу за останній місяць перемогу в рамках італійської першості. Дженнаро Гаттузо поки занести до свого активу проходження двох стадій Кубка Італії. А от у чемпіонаті Ріно може похизуватися лише вольовою перемогою над Сассуоло в другому матчі на чолі "партенопейців". Криза неаполітанців явно затягнулася, а приїзд Ювентуса під орудою свого екс-тренера повинен стати хорошим подразником для Наполі.

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Та на біду кампанійців, "Стара синьйора" набрала хід. Турин взяв 15 очок в останніх п'яти матчах, Кріштіану Роналду почав наздоганяти Іммобіле в бомбардирських перегонах, а Пауло Дибала демонструє найкращий футбол у кар'єрі. Наполі майже напевне буде дуже важко, але терпіння і праця можуть спричинитися до дива на Сан-Паоло. Принаймні, Гаттузо-гравець якраз цими рисами й славився...

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Вальядолід – Реал

26 січня, 22:00. Вальядолід, Естадіо Хосе Сорілья

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Мадридський Реал завітає до сусідньої провінції на матч із командою легендарного "Зубастика" Роналдо. Вальядолід у сезоні 2019/20 не хапає зірок із неба, проте тримається осторонь зони вильоту. Більше того, "біло-фіолетові" разом із Осасуною складають дует наймиролюбніших клубів Ла Ліги (по 10 нічиїх). У першому колі Вальядолід відстояв мир 1:1 навіть на Сантьяго Бернабеу, тому "вершкові" тепер прагнуть взяти реванш.

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Окремо мадридці спробують "віддячити" голкіперу господарів Жоелю Масіпу, який так і не підпустив до основи Андрія Луніна. Українець уже поїхав в оренду до Ов'єдо, а Реал затіяв перебудову клубної структури, щоб убезпечити себе від подібних історій із поганим присмаком. Проте, кадрові проблеми "галактікос" (Бензема лише оговтався від ушкодження, травми Рамоса, Бейла та Азара, а також дискваліфікація Карвахаля) додають головного болю Зідану. На Мадрид знову чекає нелегке протистояння.

Прогноз "Футбол 24": 1:3

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