Бразильская Сеара в своем Instagram сообщила о трансфере Дентиньо на правах свободного агента. Клуб не сообщает о сроках контракта, как и сам игрок.

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"После такого длительного перерыва я очень счастлив, что могу вернуться в свою страну, и подписать контракт с большим бразильским футбольным клубом. Я благодарю Сеару за доверие и приверженность моему переходу. Я уверен, что это будет прекрасный год со многими победами и достижениями" , – отметил Дентиньо в своем Instagram.

Напомним, в составе "горняков" хавбек выступал с 2011 по 2021 годы, провел 197 поединков, в которых забил 29 голов и сделал 16 ассистов. В ноябре Дентиньо получил статус свободного агента.

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