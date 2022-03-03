Бразильська Сеара у своєму Instagram повідомила про трансфер Дентінью на правах вільного агента. Клуб не повідомляє про терміни контракту, як і сам гравець.

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"Після такої тривалої перерви я дуже щасливий, що можу повернутися до своєї країни, і підписати контракт з великим бразильським футбольним клубом. Я дякую Сеарі за довіру та за прихильність моєму переходу. Я впевнений, що це буде чудовий рік з багатьма перемогами та досягненнями", – зазначив Дентінью у своєму Instagram.

Нагадаємо, у складі "гірників" хавбек виступав з 2011 по 2021 роки, провів 197 поєдинків, у яких забив 29 голів та зробив 16 асистів. У листопаді Дентінью отримав статус вільного агента.

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