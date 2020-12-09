Дентиньо нашел экзотический вариант "бегства" из Шахтера, – СМИ
Хавбек Шахтера Дентиньо не собирается задерживаться в Украине.
Легионер "горняков" начал переговоры с японским клубом, утверждает Metrоpoles.
"Мне поступает много предложений": Дентиньо – о своем будущем в Шахтере
Окончательное решение относительно своего будущего Дентиньо должен принять в январе-феврале 2021 года. Сейчас жена и дети полузащитника находятся в Бразилии. Семья Дентиньо якобы не хочет оставаться в Украине из-за расовых предубеждений.
Напомним, бразилец выступает за Шахтер с июля 2011 года и провел за "горняков" 175 матчей. Дентиньо сумел отличиться в воротах Реала и помог Шахтеру одержать вторую победу над мадридским клубом (2: 0).
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