"Я имею большую привязанность к Коринтиансу, ведь этот клуб открыл для меня футбол. Мой контракт с Шахтером действует еще восемь месяцев, ко мне поступает много предложений, и я очень этому рад.

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Коринтианс – это вариант, который выделяется из-за привязанности болельщиков и любви клуба ко мне. По сей день я остаюсь лучшим бомбардиром текущего века в Коринтиансе с 55 голами. Я очень горжусь, что стал автором десятитысячного гола в истории клуба. Уверен, что Коринтианс – один из вариантов для меня, но сперва я должен все обдумать вместе с семьей", – сказал Дентиньо в комментарии изданию Globoesporte.

Напомним, Дентиньо выступает за Шахтер с июля 2011 года и провел за "горняков" 175 матчей. В последней игре бразилец сумел отличиться в воротах Реала и помог Шахтеру одержать вторую победу над мадридским клубом (2:0).

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