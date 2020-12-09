Легіонер "гірників" розпочав перемовини з японським клубом, стверджує Metrоpoles.

"Мені надходить багато пропозицій": Дентінью – про своє майбутнє у Шахтарі

Остаточне рішення щодо свого майбутнього Дентінью повинен ухвалити у січні-лютому 2021 року. Наразі дружина та діти півзахисника перебувають у Бразилії. Сім'я Дентінью нібито не хоче залишатися в Україні через расові упередження.

Нагадаємо, бразилець виступає за Шахтар з липня 2011 року і провів за "гірників" 175 матчів. Дентінью зумів відзначитись у воротах Реала і допоміг Шахтарю здобути другу перемогу над мадридським клубом (2:0).

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