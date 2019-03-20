Дентиньо может вернуться в Коринтианс

Хавбек Шахтера Дентиньо снова может стать игроком Коринтианса, воспитанником которого он является.

Коринтианс планирует вернуть своего воспитанника Дентиньо, передает 1news.com.br. Футболист становился чемпионом Бразилии с "Тимао" в 2009 году.

Шахтер – Динамо: "горняки" подготовили промо на матч Кубка Украины в стиле "Игры престолов"

После этого в молодом возрасте хавбек сначала поехал в аренду в Бешикташ, а позже присоединился к донецкому Шахтеру, где по сегодняшний день не является основным.

Трансферное окно в Бразилии закрывается в конце марта. Коринтианс уже хотел приобрести Дентиньо в прошлом году, но переговоры с "горняками" зашли в тупик.

"Боюся за Русина". Чому Мораєс – це нормальний хід, Сачку пора у відставку, а матч туру не вдався