Дентінью може повернутись у Корінтіанс

Хавбек Шахтаря Дентінью знову може стати гравцем Корінтіанса, вихованцем якого він є.

Корінтіанс планує повернути свого вихованця Дентінью, передає 1news.com.br. Футболіст ставав чемпіоном Бразилії із "Тімао" в 2009 році.

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Після цього в молодому віці хавбек спочатку поїхав в оренду в Бешикташ, а пізніше приєднався до донецького Шахтаря, де до сьогоднішнього дня не є основним.

Трансферне вікно в Бразилії закривається наприкінці березня. Корінтіанс вже хотів придбати Дентінью минулого року, але переговори з "гірниками" зайшли в глухий кут.

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