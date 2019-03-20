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Шахтер – Динамо: "горняки" подготовили промо на матч Кубка Украины в стиле "Игры престолов"

12:52 60 Читати українською
Шахтер – Динамо: "горняки" подготовили промо на матч Кубка Украины в стиле "Игры престолов"
Шахтер – Динамо / ФК Динамо Киев

Донецкий Шахтер оригинально рекламирует матч 1/4 финала Кубка Украины против Динамо.

 

Шахтер оригинально рекламирует матч 1/4 финала Кубка Украины против киевского Динамо в своем Instagram.

Шахтер – Динамо: началась продажа билетов на матч Кубка Украины

Противостояние между Динамо и Шахтером изображено в образе персонажей из "Игры престолов". На постере изображены Вербич в образе белого ходока и Мораес с огнем в глазах.

Напомним, что матч 1/4 финала Кубка Украины Шахтер – Динамо состоится 7 апреля в 17:00.

Битва за Кубок в Харькове! «Шахтер» «Динамо»! Билеты на суперматч в продаже в кассах ОСК «Металлист» и онлайн на shakhtar.com (ссылка – в описании профиля и наших историях). ----- Cup Battle in Kharkiv! #Shakhtar Dynamo! Tickets for the super match are on sale at the OSK Metalist ticket office and online, at shakhtar.com (find the link in the profile and our stories). ----- Битва за Кубок у Харкові! «Шахтар» «Динамо»! Квитки на суперматч у продажу в касах ОСК «Металіст» і онлайн на shakhtar.com (посилання – в описі профілю та наших історіях).

Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Кубок Украины Шахтер - Динамо Киев
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