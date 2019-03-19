"Боюся за Русина". Чому Мораєс – це нормальний хід, Сачку пора у відставку, а матч туру не вдався

"Футбол 24" обговорює події 22 туру УПЛ із Юрієм Шелепницьким, першим капітаном в історії збірної України.

– Центральний матч туру відбувся між Зорею та Шахтарем. Від команди Вернидуба ви очікували більшого?

– На мою думку, Зоря вже пройшла складний період ще до матчу із Шахтарем, хоча наразі не можна сказати, що вона повністю набрала оптимальну форму. "Гірники" грали по результату – забили гол, і такий підсумок їх влаштовував. Тому матч видався не вельми видовищним. Одним вистачало єдиного м’яча, інші ж не зуміли стрибнути вище голови.

– Цей гол – в активі Жуніора Мораєса, якого вже прийняли у збірну України. Хороше підсилення?

– Такий розвиток подій читався заздалегідь. В принципі, для вирішення якихось локальних питань, для здобуття путівки на чемпіонат Європи-2020, – це нормальний хід. Але для перспективи, для розвитку саме українського футболу – це мінус. Зараз практично усі країни рухаються в цьому напрямку – закривають проблемні позиції всіма доступними методами, незалежно від того, клуб це, чи збірна. Натуралізація Мораєса продиктована конкретними потребами в конкретний час.

– Динамо обіграло Олімпік, переможний м’яч забив молодий Русин. Чи заслуговує цей форвард на більшу кількість ігрового часу?

– Якщо ми не довірятимемо своїм, не даватимемо їм шансу, тоді постійно буде така ситуація, що проблемні позиції доведеться закривати якимись іноземцями. Боюся, аби не повторилася ситуація, як із Яремчуком, який чимось не влаштовував Динамо. На його місці виступав Мораєс, ще там хтось. Романа взяли у Бельгію, і він там забиває регулярно. У Русина, безумовно, є потенціал. Якщо йому дати час, він здатний вирости у хорошого центрфорварда.

– Перша весняна перемога Олександрії. Тепер цю команду "прорве"?

– Олександрія розгромила Чорноморець абсолютно закономірно. А от чи "прорве" – важко сказати. У них є свій рівень, якого вони повинні дотримуватися.

– Упродовж сезону чимало компліментів зібрала Десна і її наставник Рябоконь. Тим не менше, у першу шістку чернігівська команда не потрапила…

– В останньому турі зустрічалися дві рівні команди. Проблема Десни полягала в тому, що вони грали вдома. Якби цей матч пройшов у Львові, думаю, результат міг бути протилежним. Рідні трибуни зіграли з Десною злий жарт.

– У топ-6 очікували побачити й Ворсклу. Полтавці втратили надважливу перемогу над Арсеналом через сумнівний пенальті. Команду Сачка заблокували спеціально?

– Питання щодо Ворскли стояло упродовж весняного відрізку – у команді так і не зуміли його вирішити, не змогли знайти свою гру.

– Відставка головного тренера буде закономірним підсумком невдачі?

– Зараз перед Ворсклою стоятимуть зовсім інші завдання у цій другій шістці. Можливо, це якраз найкращий момент, щоб запустити свіжу кров. Рішення – за керівництвом клубу.

– Маємо дві шістки. Хто здобуде путівки в єврокубки, а хто – вилетить з еліти? Ваш прогноз…

– Аутсайдерів є два – вони явні і посідають у таблиці відповідні місця. Не думаю, що відбудуться якісь кардинальні зміни. У топ-четвірці місця розподіляться таким чином: Шахтар, Динамо, Олександрія, Зоря. П'ятим, найімовірніше, стане Маріуполь.

Сторінка автора у Facebook

Справедливе розподілення на шістки, живі претенденти на бронзу та непереконливе Динамо: підсумки 22-го туру УПЛ