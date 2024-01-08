Похоже, слухи о шатком финансовом положении днепровского клуба имеют под собой реальную почву.

Исполнительный директор СК Днепр-1 Андрей Русол хотел трудоустроиться в Полесье, сообщает журналист Игорь Бурбас в своем Telegram-канале.

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40-летний функционер претендовал на то, чтобы возглавить менеджмент житомирского клуба – он был заинтересован в руководящей должности с большими полномочиями.

По информации источника, Русол предлагал владельцу Полесья Геннадию Буткевичу просто наслаждаться футболом, а трансферную политику предпочел полностью замкнуть на себе. Однако президент житомирцев отказался от такой идеи, ведь хочет быть вовлеченным в работу клуба на полную, а не только финансировать и наблюдать со стороны.

Напомним, Русол – легенда Днепра, за который провел более 200 матчей. После завершения карьеры работал исполнительным директором команды (с февраля 2012-го по январь 2017 года). В январе 2019-го получил аналогичную должность в СК Днепр-1.

К слову, на зимнюю паузу Полесье ушло на третьей строчке турнирной таблицы, отставая от СК Днепр-1, который идет вторым, на 2 очка.

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