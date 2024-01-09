Недавно Игорь Бурбас сообщил, что Андрей Русол якобы хотел трудоустроиться в Полесье, где планировал полностью взять на себя трансферную политику. Вячеслав Фридман назвал эту информацию бредом.

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"По моему мнению, Русол – это самый скромный и интеллигентный футбольный менеджер в Украине. Это атака, которая была целенаправленна именно на него. А через него – на атмосферу в коллективе за неделю до зимних сборов.

Русол не хочет это комментировать, считает, что не стоит привлекать внимание к таким глупостям. Если бы Бурбас и тот, кто за ним стоит (вероятно, Денисов), приняли во внимание момент, что Русол является одним из двух основателей клуба Днепр-1 – поняли бы, что глупее этого вброса сложно было что-то придумать", – цитирует Фридмана FootballHub.

Напомним, первую часть сезона 2023/24 СК Днепр-1 завершил на втором месте УПЛ. Полесье занимает третье место таблицы. Лидирует Кривбасс.

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