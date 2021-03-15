"Хотел бы обратить внимание на послематчевые улыбки и объятия в перерыве. Я этого не понял, как и многие болельщики. Этот матч был спектаклем Фонсеки. 3:0, он улыбается, а вот футболисты Шахтера были просто массовкой. Это ему надо было быть актером, улыбаться на камеры, ведь он обыграл Шахтер в то время, когда под ним шатается кресло. А вам, друзья-футболисты, после такой игры нужно было сжать зубы и идти в раздевалку, думать, как спасти репутацию в следующий четверг.

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Такой ванильный, улыбающийся Шахтер, очень выгоден как Роме, так и Фонсеке. Вот обыграйте в Киеве Рому 4:0 и ищите на поле улыбающегося Фонсеку! Но вы его таким не найдете. Потому что после такого поражения он убежит в раздевалку, и его на "итальянской родине" будет ждать очень жесткий прием. Поэтому верните в четверг характер на поле, и хватит объятий", – сказал Денисов в программе Великий Футбол.

Напомним, уже 18 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы Шахтер – Рома. В первом поединке подопечные Фонсеки разгромили команду Каштру со счетом 3:0.

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