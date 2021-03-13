Главный тренер Ромы Паулу Фонсека, который когда-то был в Шахтере, имеет шансы сменить место работы.

Уже в следующем сезоне Спартак имеет шансы получить нового коуча. Им может стать Паулу Фонсека, утверждает Betting Insider.

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Соглашение португальского тренера с Ромой завершается летом 2021-го, но в нем прописана автоматическая пролонгация еще на год в случае попадания "волков" в Лигу чемпионов. Представители Фонсеки пока отказываются от подробных переговоров с московским клубом именно из-за борьбы за путевку в ЛЧ.

Единственное, что смущает Спартак – солидные финансовые аппетиты Паулу. 48-летний специалист хочет получать в России около 5 млн евро в год. По неофициальным данным, сейчас тренер зарабатывает в Роме более 2 млн, примерно столько же он получал в Шахтере.

К слову, Паулу Фонсека возглавляет римлян с 2019-го. Сейчас Рома располагаются на 5 строчке турнирной таблицы Серии А, а Спартак, потенциальный новый клуб специалиста, идет третьим в российском первенстве.

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