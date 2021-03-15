"Хотів би звернути увагу на післяматчеві посмішки та обійми в перерві. Я цього не зрозумів, як і багато вболівальників. Цей матч був спектаклем Фонсеки. 3:0, він посміхається, а ось футболісти Шахтаря були просто масовкою. Це йому треба було бути актором, посміхатися на камери, адже він обіграв Шахтар в той час, коли під ним хитається крісло. А вам, друзі-футболісти, після такої гри треба було стиснути зуби і йти в роздягальню, думати, як врятувати репутацію у наступний четвер.

Фонсека може очолити Спартак – наставник Роми вимагає солідну зарплатню

Такий ванільний, усміхнений Шахтар, дуже вигідний як Ромі, так і Фонсеці. Ось обіграйте в Києві Рому 4:0 і шукайте на полі усміхненого Фонсеку! Але ви його таким не знайдете. Тому що після такої поразки він втече в роздягальню, і його на "італійській батьківщині" чекатиме дуже жорсткий прийом. Тому поверніть в четвер характер на поле, і вистачить обіймів", – сказав Денисов у програмі Великий Футбол.

Нагадаємо, вже 18 березня відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Шахтар – Рома. У першому поєдинку підопічні Фонсеки розгромили команду Каштру з рахунком 3:0.

Рим у масці, або З ким палко дискутував Каштру після фіаско – як Шахтар злітав в Італію і забрав в Україну сім'ю Фонсеки