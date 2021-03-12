"Футбол 24" відвідав перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи між Ромою та Шахтарем. Все найцікавіше з-за залаштунків – в нашому матеріалі.

За останній рік ми відвикли від подорожей, відвикли від закордону, відвикли від нормального життя. Звичне здається незвичним. Можливість висвітлити виїзний єврокубковий матч Шахтаря з місця подій – новий досвід в умовах пандемії. Поїздка в Рим повернула забуті відчуття.

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Три години польоту – і київська морозна погода змінилася на тепло (15 градусів) італійської столиці. В аеропорту Леонардо да Вінчі довелося пред'явити документ про те, хто ти і навіщо приїхав. Звичайно ж, потрібно мати біля себе результат тесту на коронавірус, зданого напередодні виїзду в сертифікованій УЄФА лабораторії.

Перше та найсильніше враження – ВСІ в масках. І не тільки в приміщеннях чи в громадському транспорті, а навіть перехожі на вулицях. ВСІ. І не "для галочки" на бороді, а з прикритим носом. ВСІ. Разючий контраст з Україною.

В Італії діє комендантська година – з 22-ї до 5-ї не можна виходити з дому. Якщо мусиш перебувати на вулиці опісля дозволеного часу – потрібно отримати персональний дозвіл. Стюарди на Стадіо Олімпіко розповідають про ці всі обмеження з сумом, але без жодного докору владі. "Живемо так з листопада. Зараз в нас важкий час, мусимо миритися", – каже панянка і дивується, коли розповідаю, що в Україні пускають вболівальників на трибуни.

Туристичний Рим без туристів – це прекрасно. Популярні точки не кишать людьми, на вулицях спокій, ніде немає черг. Прогулянка вздовж брудного Тибру до Колізею зайняла менш як дві години і поповнила галерею на півтора десятка фото: фонтан Треві, Пантеон, Вітторіано.

Ми жили за 5 хвилин ходьби від Ватикану, тому заглянути на Площу Святого Петра – програма мінімум. Людей там менше, ніж полісменів. Хтось чілить на сонці, хтось намагається нормально сфотографуватися в масці, хтось дивитися за зміною караулу Швейцарської гвардії, яка вже 5 століть служить Папі.

До Собору Святого Петра також жодної черги. Спокійно нипаєш всередині, розглядаєш розписи та скульптури, фотографуєшся. Італійський дядечко середніх років попросив зробити для нього пару світлин – це єдиний контакт зі сторонньою людиною під час перебування в Римі. Народ насторожений, не тягнеться до спілкування.

8 євро в касу, декілька сотень крутих сходин – і ми з колегою на куполі Собору. Навколишній Рим – як на долоні.

Про матч Роми з Шахтарем у місті нічого, звісно ж, не нагадувало. Гра без вболівальників… Зате реклама з Роналду, який напередодні засмутив Італію, зустрічається дуже часто.

Ще напередодні гри під час тренування Шахтаря на стадіоні вдалося поспілкуватися з італійським журналістом. Сімоне Вальдаркі, який пише для Il Romanista, очікував важкої гри та проблем для Роми. Після матчу він зізнався, що чемпіон України трішки розчарував: "Пам’ятаю значно сильніший Шахтар, сьогодні вони не вразили. Але мені дуже сподобався Тете".

Розгромна перемога в першому матчі фактично гарантує Ромі чвертьфінал, однак до гола Ель-Шаараві зберігалася інтрига, зберігався нерв. Місцеві журналісти дуже емоційно реагували на ігрові епізоди. Вдалі дії римських футболістів супроводжувалися бадьорими "buono" і "bravo", а помилки провокували серію гучних ударів по столах.

На порожньому Стадіо Олімпіко все чутно ідеально. Один з журналістів вступив у перепалку зі стюардами після зауваження правильно одягнути маску. Брак італійського лексикону не дав змоги зрозуміти деталі, але в підсумку агресор змирився та повернув маску на обличчя.

Після перемоги Паулу Фонсека збирав компліменти в етері місцевого телебачення. Однак майбутнє португальця в Ромі далеко не безхмарне.

"Фонсека розгромно програв римське дербі, що не сприяє позитивним оцінкам. Гра проти сильних команд залишає бажати кращого. Зрада свого стилю? Він підлаштовується під сильні сторони футболістів і намагається здобути результат. Серія А – важкий чемпіонат. Думаю, що його доля на чолі Роми залежатиме від потрапляння чи непотрапляння в Лігу чемпіонів. Контракт можуть не продовжити. Водночас у Фонсеки вже є інший варіант в Італії – його кандидатуру розглядає Наполі", – розповідає мені Сімоне Вальдаркі.

Луїш Каштру також не має гарантій, що продовжить роботу в Шахтарі. Здається, на нього перекидають занадто багато відповідальності за невиразну гру постарілої групи атаки. На полі він активно висловлював претензії підопічним і нестримано реагував на помилки. На пресконференції вже говорив про гідну гру та несправедливий результат. А політ до Києва провів за енергійними дискусіями з Жозе Боту.

На зворотному шляху увагу журналістів привернула привітна сім'я Фонсеки. Дружина Катерина та син Мартін летіли разом з нами в Україну. Через тиждень на береги Дніпра повернеться і Паулу Фонсека. Шкода, що інтриги залишилося небагато.

Київ зустрічає Шахтар сильним снігом і морозом. Чергові тести на коронавірус, ще один заповнений документ, і вояж завершено. Попереду – рутина. "Гірникам" потрібно повертатися на вершину УПЛ.

Фото: Футбол 24, ФК Шахтар

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